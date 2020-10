Emma Roberts BLOQUEO a su mamá en Instagram por revelar su embarazo

Emma Roberts está esperando a su primer hijo, y la noticia fue confirmada por su madre, Kelly Cunningham, sin su consentimiento ¡y la actriz la bloqueó en Instagram por eso!.

Roberts, recientemente compartió que todo comenzó cuando la actriz de 29 años le compró a su mamá su primer iPhone. “Yo estaba como, 'Ahora podemos FaceTime e iMessage. Y como, qué dulce". Y fue una fiesta de amor", dijo Emma Roberts durante su aparición virtual en The Tonight Show. "Y fue lo peor que hice en mi vida".

Mamá de Emma Roberts revela el embarazo

Mientras aparecía en The Tonight Show, Emma Roberts reveló que una vez bloqueó a su madre Kelly Cunningham por confirmar su embarazo antes de que la actriz estuviera lista.

La estrella de Scream Queens dijo que sus fanáticos fueron al Instagram de su madre e inundaron los comentarios con preguntas sobre si está embarazada. Kelly Cunningham respondió a los fans confirmando la noticia.

“Fue un desastre. Y lo descubrí todo en un avión. Entonces, no pude llegar a ella. Como si no pudiera llamarla ni atacarla. Podría simplemente enviar un mensaje de iMessage con ella y enviarle un mensaje de texto y pedirle que se detenga", dijo Emma Roberts.

Garrett Hedlund y Emma Roberts confirmaron su embarazo en agosto 2020

“Cuando le dije: 'Mamá, revelaste mi embarazo', ella dijo: 'Emma, tú lo anunciaste'”, dijo Emma. “Dije: 'No, no lo hice. Eso fue un tabloide '. Ella dijo:' Oh, eso no estaba claro'".

"La bloqueé en un momento. Fue mi única arma. Me envió un mensaje de texto a las 2:00 a.m., "Reina, ¿me bloqueaste? Cara triste ''. Yo estaba como, 'Sí, te bloqueé'. Luego la desbloqueé. Ha sido una guerra de Instagram con mi madre que nunca vi venir. Una buena historia para contarle al bebé”, dijo.

Emma Roberts y su novio, Garrett Hedlund confirmaron oficialmente su embarazo a fines de agosto.

