Emma Robert YA dio a luz a su bebé con Garret Hedlund ¡Es un varón!

Emma Roberts ha dado a luz este domingo 27 de diciembre en Los Ángeles, según varios informes.

La actriz de Holidate y Garret Hedlund llamaron a su nuevo bebé, Rhodes. En La Verdad Noticias te informamos que Emma Roberts estaba embarazada en junio pasado.

Garrett Hedlund y Emma Roberts reciben a su primer hijo en 2020

La estrella de Scream Queens y Garret Hedlund de 36 años, han estado vinculados desde marzo de 2019, cuando fueron vistos juntos poco después de que ella terminara su compromiso con Evan Peters.

¡Así fue el embarazo de Emma Roberts!

En agosto, Emma Roberts confirmó su embarazo en Instagram con una foto de ella acunando su panza, y con la confirmación por escrito de que estaban esperando un bebé.

Un mes después, compartió otra imagen de su estómago en crecimiento. "El vestido de muñeca tiene un significado completamente nuevo", bromeó.

En noviembre, Emma Roberts se convirtió en la primera estrella de portada embarazada de Cosmopolitan, posando para la revista femenina donde habló sobre la maternidad inminente y su viaje por el embarazo para la edición de diciembre / enero.

"A los 16, pensé: 'Para cuando tenga 24, estaré casada y tendré hijos'", le dijo a la revista. "Y entonces tenía 24 años y estaba como, '¿Recuerdas cuando dije que ya estaría casada y tendría hijos?' Con el trabajo, especialmente con la actuación, los viajes, las horas, no siempre es propicio para establecerse de una manera tradicional".

"Realmente comenzó a ocupar un primer plano en mi mente cuando, hace unos años, supe que tenía endometriosis no diagnosticada desde que era adolescente", continuó. "Siempre tuve cólicos y menstruaciones debilitantes, tan fuertes que faltaría a la escuela y, más tarde, tendría que cancelar las reuniones. Se lo mencioné a mi médico, quien no lo investigó y me envió a mi camino porque tal vez estaba siendo ¿Dramática?.

"A finales de mis 20, tenía la sensación de que necesitaba cambiarme a una doctora. Fue la mejor decisión. Me hizo pruebas, me envió a un especialista. Finalmente, se confirmó que no estaba siendo dramática. Pero para entonces, había afectado mi fertilidad. Me dijeron: 'Probablemente debería congelar sus óvulos o buscar otras opciones'".

A pesar de que el camino de Emma Roberts tuvo sus altibajos, en el momento en que dejó de lado sus preocupaciones, ella y Hedlund estaban celebrando con buenas noticias.

"Suena cursi, pero en el momento en que dejé de pensar en eso, nos embarazamos", reveló Roberts. "Pero incluso entonces, no quería hacerme ilusiones. Las cosas pueden salir mal cuando estás embarazada. Así que me lo guardé para mí, mi familia y mi pareja, no querer hacer grandes planes si no iba a funcionar. Este embarazo me hizo darme cuenta de que el único plan que puedes tener es que no hay ningún plan".

