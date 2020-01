¿Emma Mackey de ‘Sex Education’ es la gemela de Margot Robbie? (FOTOS)

Emma Mackey es una actriz francesa de 24 años de edad, que ha obtenido gran popularidad en todo el mundo gracias a su papel de “Maeve” la serie de Netflix “Sex Education”. Pero en su gran ascenso en el mundo de la actuación, el público no puede negar el hecho que de Mackey luce casi como la gemela de la actriz Margot Robbie.

La actriz, productora y modelo australiana Margot Robbie de 29 años de edad se ha posicionado en el mundo del cine gracias a sus papeles en cintas como “El Lobo del Wall Street”, “Escuadrón Suicida” y “Once Upon A Time In Hollywood”. Para este año, Margot Robbie quien da vida a la villana de DC comics “Harley Quinn”, regresará a la pantalla con ese personaje en la película “Birds of Prey” (“Aves de Presa”).

¿Emma Mackey de ‘Sex Education’ es la gemela de Margot Robbie?

Pero si Margot Robbie no pudiera seguir haciendo su rol como “Harley Quinn” su perfecto reemplazo sería la actriz Emma Mackey. Ambas actrices se encuentran en sus veintes y han sido confundidas en más de una ocasión por los fans, por el parecido tan similar que tienen entre ambas. Aunque no son de las mismas nacionalidades, sí han sido llamadas “gemelas” en más de una ocasión.

Felicitaron a Margot Robbie por el trabajo de Emma Mackey

Durante una entrevista para BBC Radio 1, los actores de la famosa serie “Sex Education”, Emma Mackey y Ncuti Gatwa recordaron el momento cuando a Margot Robbie la confundieron con Emma, en el papel de “Maeve”. Y es que el entrevistador Greg James les mostró el video a ambos actores y ellos afirmaron que ya lo habían visto.

En el video, durante una entrevista con Margot Robbie, Brad Pitt y Leonardo Di Caprio para la película “Once Upon A Time In Hollywood”, le preguntaron a los actores si alguna vez los habían confundido con algún otro actor, a lo que Brad Pitt y Di Carpio respondieron Matt Damon. Mientras que Robbie recordó cuando la felicitaron por su supuesto papel en “Sex Education” a lo que ella dijo que la actriz que aparecía ahí, no era ella, pero que sí se parecía.

Emma Mackey por su parte, dijo que la reacción de Margot fue adorable, y también ella reconoce que tiene un gran parecido con Robbie. Sin embargo, ambas actrices no solo destacan por su parecido físico, sino porque las dos cuenta con gran talento actoral.

