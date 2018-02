Emma Bunton fue quien marcó la diferencia en Spice Girls

Emma Bunton, mejor conocida como conocida como Baby Spice fue quien marcó la diferencia en Spice Girls

Emma Lee Bunton cantante, compositora, presentadora, actriz y modelo británica de 42 años de edad, saltó a la fama como parte del famoso grupo británico Spice Girls, donde era conocida como Baby Spice por ser la más joven del quinteto británico.

Conocida como Baby Spice por ser la más joven del quinteto británico.

Junto al grupo vendió más de 145 millones de discos como una de las Spice Girls y 2 millones en sus trabajos en solitario. En 2017 confirma la disposición en revivir el éxito con el resto de la banda Spice Girls, pero sin comprometer fecha.

Spice Girls

Al contrario que las demás, Emma no participó en el casting para entrar a formar parte de las Spice Girls, la profesora de canto del grupo propuso a Emma Bunton como la última para integrarse a la agrupación.

La nombrada Baby Spice fue la única del grupo que nunca enseñó el ombligo, a ella no se le asignó el cartel de Parental Advisory.



Su look apostaba por los minivestidos, hasta que emprendió su carrera en solitario, momento en el que decidió reinventarse y dejar atrás las coletas y los vestiditos baby doll.

Dentro Spice Girls la voz de Emma era quien alimenta de manera sobresaliente la Santísima Trinidad de las baladas: 2 become 1, Viva Forever y Goodbye.



Con tres discos en el mercado (A girl like me, Free me y Life in Mono), su carrera en solitario fue bastante irregular y ahora presenta un programa en la emisora Heart London al que recientemente acudió como invitado Ed Sheeran y donde se marcaron un dueto de Goodbye que mejor que lo veáis porque yo estoy demasiado emocionada como para continuar:

¿Qué hace ahora Emma Bunton ex-Spice Girls?

Emma Bunton hace tiempo que no canta: desde 2009 madruga y trabaja de lunes a viernes, como tantos londinenses. Madruga mucho, aunque no es que vaya a la fábrica ni a la oficina, y tampoco es cierto que haya abandonado la música del todo.

Emma simplemente se ha pasado al otro lado. De seis a nueve de la mañana copresenta Heart Breakfast en la emisora musical Heart FM, un programa despertador con canciones, noticias y sorpresas para los oyentes. “Divertido, sexi y picante”, es el reclamo oficial (y un tanto obvio, la verdad). Y los sábados por la tarde vuelve a la radio, de cinco a siete, para poner música y hacer entrevistas en Celebrate Saturday. Desde que dejó las Spice Girls Emma ha estado muy activa.

Le ha dado tiempo a grabar tres discos en solitario (el último en 2006, ninguno de éxito sobresaliente), participar como jurado televisivo a la caza de talentos musicales (The X Factor y American Idol) y a intervenir en dos películas ¡de Bollywood! Pero su currículo es mucho más amplio: por ejemplo, en febrero estrenó en la BBC Too much TV, un espacio dedicado a la tele que duró hasta principios de abril por falta de audiencia. Y dejamos lo mejor para el final: la exchica picante participa como actriz en la delirante serie Drunk History, que narra acontecimientos históricos basándose en los comentarios de cómicos ingleses a los que previamente han… embriagado, por decirlo suavemente. A pesar del ajetreo, aún tiene tiempo de llegar a casa y acostar a sus dos hijos, Beau Lee (9) y Tate Lee (5), fruto de su unión con el cantante reconvertido en chef Jade Jones, su pareja desde 1999.