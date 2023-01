Emiten ficha roja, para uno de los responsables de la muerte de Octavio Ocaña

A fin de dar con uno de los involucrados en el asesinato de Octavio Ocaña, las autoridades mexicanas, emitieron una ficha roja a través de la Interpol, así lo aseguró el padre del joven actor, en medio de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Tras el fatal incidente del 2021, Octavio Pérez, aseguró que las investigaciones con respecto al caso de su hijo, están avanzando y como parte de ello se giró la orden de aprehensión para uno de los presuntos culpables, además de que adelantó que también podrá pedir recompensa para quien entregue información del fugitivo.

“La ficha roja de este tipo es un avance para mí, porque ellos (la policía) siguen estancados. Me preguntas si yo hago el trabajo de ellos, toda la vida lo he hecho, desde que mataron a mi hijo yo he hecho el trabajo con mis peritos con mis abogados, investigado cosa por cosa como si yo fuera policía o investigador privado”, contó al periodista de espectáculos.

Más detalles sobre la investigación

Aseguran que la investigación está avanzando

Con respecto a los agresores, Pérez señaló que de los involucrados en la muerte de su hijo, únicamente Gerardo N es el que se encuentra prófugo, ya que comentó que el hombre que mató al actor, se encuentra recluido.

“Leopoldo, el que le dispara a mi hijo, el que lo mata y lo vuelve a subir, ése ya está en el reclusorio, ya está procesado y el otro se llama Gerardo N, ése es el prófugo de la justicia. Es el que yo la había investigado y andaba por Veracruz, se nos escapó, se el escapó a la fiscalía porque yo no soy policía”, explicó

Una victoria más

Octavio murió en 2021

Tras dos años de luchar legalmente por esclarecer la muerte de su hijo, Octavio Pérez, señala que las investigaciones van bien y que está satisfecho con el trabajo de las autoridades al respecto.

“Ya emitieron la ficha roja de la Interpol y eso, yo creo que es primordial porque ya voy a poner una recompensa por el tipo ese”.

