Emir Pabón termina en el hospital con delicado estado de salud

Emir Pabón, integrante del Grupo Cañavera, sufrió un desafortunado accidente el pasado martes debida al consumo de energizantes.

El cantante del grupo Cañaveral, Emir Pabón, desafortunadamente tuvo que ser hospitalizado en calidad de urgente, gracias a una insoportable presión que sentía en el pecho. El dolor fue tal, que el intérprete dios aviso inmediato a la actriz Stefania de Aranda -pareja del cantante- quien en compañia de su familia lo asistieron hasta el hospital para que fuera diagnosticado.

Afortunadamente no paso a mayores este suceso, sin embargo, tras haber estado hospitalizado por un par de horas, Emir revelo que un día anterior había consumido varias bebidas energéticas para sobrellevar el show que tenía pendiente.

“Gracias a Dios ya todo bien, estuve hospitalizado 4 horas, ya que el día de ayer tuvimos un show y me tomé seis latas de bebida energética y al otro día desperté con mucha taquicardia, me hicieron electrocardiogramas y análisis de sangre, ya que tenía mucho dolor en el pecho como si me estuvieran presionando”