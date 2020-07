Eminem y Kid Cudi sorprenden con “The Adventures of Moon Man and Slim Shady”/Foto: Grupo Rivas y Latinus

Kid Cudi y Eminem se han unido para una nueva canción, "The Adventures of Moon Man and Slim Shady", que se lanzó el jueves a la medianoche.

La hija de Kid Cudi, Vada, anunció la colaboración; es la primera vez que los raperos unen fuerzas, en una publicación de video que Kid Cudi compartió a través de Twitter el miércoles.

En un video lírico de la canción, los raperos aparecen como personajes animados mientras rapean sobre la recuperación y los eventos actuales, entre otros temas.

Me and Moon Man @KidCudi got something coming tonight! pic.twitter.com/qESgJbdYLK — Marshall Mathers (@Eminem) July 9, 2020

"Sí, ha pasado un minuto, pero estoy de vuelta en eso", Kid Cudi rapea al comienzo de su primer verso, que discute las excursiones nocturnas, su período de rehabilitación y atravesar la "oscuridad y la luz".

Eminem aborda los temas de la pandemia COVID-19 y la brutalidad policial en su verso. "La mitad de nosotros caminando como un apocalipsis zombie", rapea. "La otra mitad está enojada y no quiere usar una máscara".

Más tarde, Eminem rapea: "Oraciones por George Floyd y Ahmaud Arbery/ ¿Cómo diablos es que tantos policías están sucios?" La letra también se refiere a una trilogía que "continúa".

Las nuevas colaboraciones de Kid Cudi

"The Adventures of Moon Man and Slim Shady" es la tercera canción del año de Kid Cudi, después de "Leader of Delinquents" y su colaboración con Travis Scott, "The Scotts".

Más allá de la música, se ha asociado con Kanye West para interpretar personajes en un próximo programa animado, Kids See Ghosts, dirigido por Takashi Murakami, inspirado en su álbum colaborativo del mismo nombre de 2018. El rapero también está listo para protagonizar la serie de HBO We Are Who We Are.

Cudi ha estado muy activo en este año, ya que además de su nueva colaboración con el intérprete de Rap God, también alista un nuevo proyecto audiovisual con su colega Kanye West, con quien ya había trabajado antes/Foto: The Daily Beast

En marzo, Eminem colaboró con Jessie Reyez en su canción "Coffin". Lanzó su undécimo álbum, Music to Be Murdered By, en enero, que incluye poderosas canciones como “Premonition”, "Godzilla", “Leaving Heaven”, “No Regrets”, entre otras.