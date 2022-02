Eminem y Dolly Parton, entre los nominados al Salón de la Fama del Rock

Conoce quiénes son los famosos que podrían ingresar al Rock and Roll Hall of Fame/Foto: El Mundo y El Universal

Eminem, Dolly Parton, Beck, Kate Bush, Eurythmics, Judas Priest y Lionel Richie son algunas de las estrellas de la música que han sido nominados para entrar este 2022 al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Junto a estos nombres también aparecen otros solistas y grupos como Pat Benatar, Devo, Duran Duran, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against the Machine, Carly Simon, A Tribe Called Quest y Dionne Warwich. Todos ellos competirán en una votación por hacerse con un espacio en el emblemático museo de Cleveland en Estados Unidos.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, para que un artista sea nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll debe cumplir con un requisito fundamental: la primera grabación del artista o banda en cuestión debe haberse editado al menos hace 25 años.

¿Por qué Eminem puede estar nominado junto con Dolly Parton?

Ellos son algunos de los nominados para este 2022/Foto: LA Times

Aunque sabemos que Eminem alias “Slim Shady” es una estrella del rap, mientras que Dolly es “La Reina de la Música Country”, ambos pueden estar nominados al Rock & Roll Hall of Fame porque la organización asegura que los contendientes pueden provenir de cualquier género musical.

De igual manera, no concreta un número fijo de seleccionados, que cada año varía entre 5 y 7 elegidos. Más de mil personas, que incluyen a historiadores, miembros de la industria musical e integrantes del Salón de la Fama del Rock, votarán para escoger a los premiados.

En el proceso de selección también podrán participar los seguidores de la música, a través de una votación en internet disponible en el sitio web de la organización Rock & Roll Hall of Fame.

¿Quiénes ingresaron al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021?

Estos fueron algunos artistas que se unieron al Hall of Fame en 2021/Foto: El Heraldo

Durante el 2021 Foo Fighters, Jay Z y otros fueron los que ingresaron al Salón de la Fama del Rock, aquí te dejamos la lista completa de los aceptados en la ceremonia número 36:

Categoría de intérprete:

Tina Turner

Carole King

The Go-Go’s

JAY-Z

Foo Fighters

Todd Rundgren

Premio a la influencia temprana:

Kraftwerk

Charley Patton

Gil Scott-Heron

Premio a la excelencia musical:

LL Cool J

Billy Preston

Randy Rhoads

Premio Ahmet Ertegun:

Clarence Avant

Para conocer si Eminem, Dolly Parton o Lionel Richie lograron ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll tendremos que esperar hasta mayo, cuando se dan a conocer los resultados, mientras que la ceremonia de tributo se realizará hasta otoño.

