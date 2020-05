Eminem tendrá una batalla “Verzuz” contra DMX, N.O.R.E. Lo confirma/Foto: AllHipHop

El rapero “Nothin” reveló a través de una publicación en las redes sociales que, mientras que el MC Eminem, conocido por su exitoso tema “Lose Yourself” está listo para el desafío “Verzuz”, el aclamado DMX, quien es famoso por su rola “X Gon' Give it To Ya” todavía quiere luchar contra Jay-Z, según el artista musical N.O.R.E.

Tal parece que la cuarentena hará que muchos raperos regresen a sus inicios de enfrentarse en “batallas de gallos”. Eminem tiene una batalla real de rap contra DMX en su lista de deseos, de acuerdo con la estrella de hip-hop N.O.R.E.

Eminem está listo para los enfrentamientos de rap/Foto: MENZig

El presentador de podcasts reveló que el creador de éxitos como "Lose Yourself", “Without me”, “Godzilla”, entre muchos otros, desafió a DMX a una batalla en línea de “Verzuz”. Dicho evento fue lanzado por los productores Timbaland y Swizz Beatz en marzo.

Los enfrentamientos son celebrados en Instagram Live y permiten que las estrellas se desafíen entre sí, actuando desde una lista del catálogo de 20 canciones. El lunes (18 de mayo), N.O.R.E. tomó Instagram para afirmar que Eminem y DMX están listos para el desafío.

DMX quiere enfrentarse a Jay-Z

Sin embargo, el creador del reconocido tema "X Gon 'Give It to Ya" todavía tiene a Jay-Z en la mira. "Este momento es tan legendario", expresa N.O.R.E. Asimismo explicó que unos minutos antes de que se confirmara el “Verzuz” Eminem contra DMX, el último afirmó que aún estaba dispuesta a enfrentar al intérprete de “Dirt Off Your Shoulder”.

N.O.R.E. admite que se suponía que el acuerdo era de alto secreto, pero no pudo mantener la boca cerrada, y agregó su dinero en DMX. Los fans están demasiado entusiasmados por seguir esta transmisión “Verzuz” que aún tendrá fecha por confirmar, ya que muchos aseguran que Eminem podría caer ante DMX. ¡WOW!