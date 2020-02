Eminem revela el porqué de su presentación sorpresa en los Oscars 2020

Eminem tuvo una presentación sorpresa en el escenario de los Premios Oscars 2020, donde interpretó “Lose Yourself”, tema principal de la película “8 Mile”.

“Lose Yourself”, es una de las canciones más populares de Eminem y la única nominada a un Premio Oscar a Mejor Canción Original, estatuilla que ganó en 2003 en la 75ª entrega de Premios Oscar.

Ese año, Eminem rechazó la oportunidad de interpretar “Lose Yourself” en el escenario de los Oscars pese a estar nominado, pero 17 años después se arrepintió de no realizar la presentación y corrigió ese hecho durante los Oscars 2020.

“En aquel entonces, nunca pensé que tenía oportunidad de ganar, y habíamos cantado Lose Yourself en los Grammys con The Roots un par de semanas antes de los Oscar, por lo que no pensamos que fuera una buena idea. Y también, en ese momento [...] sentía como si un programa como ese me entendiera”, explicó Eminem.

Puede interesarte: Salma Hayek y Eminem tienen un momento “íntimo” en los Oscars 2020

El rapero también aseguró que es mentira que haya decidido no presentarse en los Oscars 2003 porque se le haya pedido que censurará su presentación.

"En aquel entonces, nunca pensé que tenía oportunidad de ganar [...] sentía como si un programa como ese me entendiera”

Eminem en los Oscars 2020

Aunque inesperada, la presentación sorpresa de Eminem en los Premios Oscars 2020 fue bien recibida por el público pese a que las celebridades presentes en la ceremonia tuvieron muy variadas - y en ocasiones graciosas - reacciones al verlo en el escenario.

Durante su interpretación de “Lose Yourself”, sencillo ganador del Oscar, Eminem impactó a los presentes y más de uno cantó a todo pulmón el tema del rapero, el cual continúa siendo una de sus canciones más famosas.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana