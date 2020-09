¿Eminem quiere hacer el DELICIOSO con 50 Cent? ¡Le hace propuesta indecorosa!

Mucha gente mataría por conocer las conversaciones que tienen lugar a puerta cerrada entre dos de los artistas más importantes del hip hop, en este caso Eminem y 50 Cent.

Pero, si estás esperando una charla intelectual entre los dos magnates de la música, te espera un rudo despertar.

50 Cent compartió recientemente el último mensaje que recibió del rapero Eminem, durante una entrevista compartida en su sitio web, This Is 50.

Resulta, en este caso, que las mega estrellas se envían mensajes de texto como si fueran adolescentes, y en realidad es bastante entrañable si lo piensas.

Eminen le envió un mensaje bastante controversial a 50 Cents

Aparentemente, a Eminem no le vuelve loco conversar por mensajes de texto, pero cuando se pone en contacto con 50 Cent, siempre resulta algo inesperado.

Todo suena muy lindo, hasta que escuchas el mensaje real que la estrella de 8 Mile le envió recientemente a su amigo.

¿Qué le dijo Eminem a 50 Cents?

50 Cent explicó: Hasta el día de hoy, Em me golpea al azar. Me envió un mensaje de texto y me dijo: “¿Cuándo me haces volar en privado para que pueda aterrizar en esa polla? ¿Qué diablos te pasa?”

Antes de que alguien empiece a cuestionar si la relación de 50 Cents y Eminem es puramente platónica, los fanáticos del hip hop notarán de inmediato que estaba haciendo referencia a la acción de los 50's The Woo de Pop Smoke con Roddy Ricch.

La respuesta de 50 Cent a Eminem

50 Cent respondió a Eminem diciendo: Dijiste una línea que se suponía que debía decir una perra y la hiciste sonar genial. Oh, estabas en otra mierda.

“Pero dejará de hacer lo que está haciendo para hacer eso. Esa mierda me alegra el día a otro nivel. Porque yo creo que eso fue al azar. Siempre voy a tener amor por él. Ese es mi chico ", explicó.

Eminem y 50 Cents se conocieron por primera vez en 2002, cuando Eminem escuchó su mixtape, y han seguido siendo buenos amigos desde entonces, incluso después de que 50 se separaran de Shady Records en 2014.

"Es imposible arruinar la relación que Eminem y yo hemos construido. No hay forma de que diga o haga algo que vaya a faltar el respeto a lo que ha hecho por mí '', le dijo al Huffington Post en ese momento.

"Le atribuyo una gran parte de mi éxito a Em porque si no fuera porque él estaba entusiasmado con el proyecto, nadie más se habría unido a él".