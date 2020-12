Eminem le pide PERDÓN a Rihanna con la nueva canción “Zeus”, ¡Mira por qué!/Foto: El Intransigente de América y Eminem

Diez años después de escribir que se puso del lado de Chris Brown cuando el cantante se declaró culpable de un delito grave de agresión, Eminem ofreció una disculpa a Rihanna con su nueva canción, "Zeus".

En la canción de Music To Be Murdered By, Eminem rapea: "Pero, yo, siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto/ Y de todo corazón, disculpas, Rihanna/ Por esa canción que se filtró, lo siento, Ri/ No fue tenía la intención de causarle dolor".

“De todos modos, estuvo mal por mi parte”, termina el versículo.

En noviembre de 2019, una pista inédita de Eminem supuestamente grabada en 2009 durante las sesiones de Relapse se filtró en Reddit. "Por supuesto que estoy del lado de Chris Brown, también golpearía a una perra", rapea Eminem en un fragmento de la canción, y también afirma que tenía un "VD". La pista de diss no hizo el corte final del álbum. Una versión reelaborada del verso apareció en "Things Get Worse" de BoB en 2011.

¿Rihanna perdonó a Eminem por ofenderla?

El ex ejecutivo de Interscope Dennis Dennehy dijo a XXL después de la filtración: “Esto es una filtración de algo que tiene más de diez años. Después de que Eminem lo grabó, lo desechó y lo reescribió. Él y Rihanna tienen una gran relación".

Eminem y Rihanna son colaboradores frecuentes, formando equipo para éxitos como “Numb” (2012) y “The Monster” (2013). Su mayor éxito, "Love The Way You Lie", llegó apenas un año después de que Eminem eliminara su pista ofensiva.

Es una disculpa atrasada, considerando lo que Eminem "se puso del lado" de Chris. El cantante de "No Guidance" agredió brutalmente a su entonces novia, Rihanna, en un automóvil después de los premios Grammy 2009, dejándola con un ojo morado, labio hinchado y otras lesiones que requirieron hospitalización.

Chris Brown se declaró culpable de las agresiones que cometió contra su entonces novia Rihanna; sin embargo, ambos cantantes se reconciliaron y ahora son amigos/Foto: Venus

Chris fue acusado de agresión grave y sentenciado a cinco años de libertad condicional y 1400 horas de servicio comunitario, y completó cursos de manejo de la ira. Rihanna habló sobre el ataque meses después en una entrevista con ABC, diciendo que comenzaron a discutir después de que vio mensajes de texto de otra mujer en su teléfono.

“No había nadie cuando lo miré [cuando me golpeó]”, le dijo a Diane Sawyer. “No tenía alma en sus ojos. Solo en blanco".

Te recomendamos leer: Eminem es señalado por “promover el uso de armas en su nuevo disco

Rihanna y Chris se reconciliaron en 2012, grabando "Birthday Cake" para su álbum Talk That Talk. Aunque no reavivaron su romance, eso no ha impedido que Chris intente recuperarla a lo largo de los años. ¿Crees que Rihanna se ofendió con la canción de Eminem? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.