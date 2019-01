Eminem lanzó su nueva película de realidad virtual: “Marshall From Detroit”

Marshall Bruce Mathers III, mejor conocido como "Eminem", es uno de los artistas de rap estadounidense más populares de todo el mundo. Con sus canciones como "Without me" o "Lose Yourself" llegó al corazón de cientos de personas.

En esta oportunidad, presentó el primer tráiler de su nuevo documental de realidad virtual, “Marshall From Detroit”. La película se estrenó en el Festival de Cine Sundance de 2019 y busca mostrar la ciudad natal del rapero a través de sus propios ojos.

El primer teaser que se comparte incluye al músico en una conversación con Sway Calloway, pero a la vez permite a los espectadores tener una vista de 360 grados de la ciudad mientras navegan.

"Nuestra idea fue extender el manto de intimidad que ofrece la realidad virtual más allá del viaje único en la vida con Marshall y presentarle una versión más mística de Detroit que nunca podría ver por sí misma", afirmó el director Caleb Slain.

