Eminem dará fiesta virtual por los 20 años de The Marshall Mathers LP

Eminem sorprendió a todos sus fieles fanáticos al dar a conocer que la próxima semana ofrecerá una gran fiesta virtual para celebrar el 20 aniversario del álbum “The Marshall Mathers LP”, la cual es su tercera producción discográfica y ha sido considerado como uno de sus mejores trabajos.

Dicha celebración será llevada a cabo este próximo miércoles 27 de mayo a través de la plataforma de Spotify, donde los fans podrán unirse a un chat en vivo donde el famoso rapero platicará con ellos y les responderá algunas preguntas mientras escucharán las canciones de este gran álbum.

La noticia fue dada a conocer a través de todas sus redes sociales, por lo que fanáticos de Eminem no pudieron contener su emoción al saber que podrán disfrutar de los más grandes éxitos de este álbum como “The Real Slim Shady”, “Stan”, “The Way I Am”, “Bitch Please II” y muchos otros más.

The Marshall Mathers LP celebra su 20 aniversario

The Marshall Mathers LP fue lanzado al mercado el 23 de mayo del 200 bajo el sello de Interscope Records y Aftermath, este álbum obtuvo un buen debut en las listas de popularidad a nivel internacional y también se convirtió en el disco más vendido por un rapero en el año 2000.

Se sabe que Eminem logró vender 1 millón 760 mil 049 copias durante su primera semana en Estados Unidos mientras que a nivel mundial alcanzó la cifra de 35, 000, 000 unidades; hasta el momento este disco ha sido certificado platino dentro del territorio americano en nueve ocasiones.

Slim Shady, como también se le conoce al rapero por su alter-ego, hizo historia en el mundo de la música al incluir The Marshall Mathers LP en la lista de los 500 álbumes más grandes de la historia según la revista Rolling Stone y destaca por haber abarcado gran parte de su vida íntima y familiar así como las críticas que realizó sobre aquellos artistas que criticaron su primer trabajo musical.

