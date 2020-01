Emily Ratajkowski revela sus ARDIENTES CURVAS cuando tenía 14 años (FOTO)

La modelo de orígenes británicos Emily Ratajkowski ha deslumbrado en su Instagram, al compartir una atrevida imagen de hace algunos años, para comprobar que su cuerpo es totalmente natural desde que era mucho más jovencita y con un mensaje a su fans.

Hay que destacar que mientras bikinis y chaquetas sin sujetador han sido parte de los outfit de la modelo de orígenes británicos y de que sea criticada de haberse hecho algunos arreglos estéticos, ahora ha revelado una imagen en donde ha mostrado sus intimidades a los 14 años.

Resulta que la modelo e influyente de 28 años ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, una foto antigua de sí misma como una adolescente con un bikini y deslumbrando con su belleza la imagen que proyecta de aquellos años.

El mensaje detrás de la imagen de Emily Ratajkowski

"Me gusta mostrarle a la gente esta foto mía a los 14 años para demostrar que mi cuerpo es natural… Solo era una niña en esta imagen y desearía que el mundo hubiera alentado a mi yo de 14 años a ser más que solo mi cuerpo”, es lo que ha revelado en un texto en el que describe a la imagen que publicó.

Pero eso no es todo pues Ratajkowski quien hace poco de lució desnuda de cuerpo completo, también ha complementado con lo siguiente: "Dicho todo esto, todavía siento que he recibido poder a través de mi cuerpo y mi sexualidad a través de modelos y plataformas como Instagram… Afortunadamente, he descubierto partes de mí que son mucho más importantes que la 'sensualidad', pero si eres una niña de 14 años que lee esto, no te preocupes por nada de eso por ahora".

La impactante imagen muestra a la entonces modelo infantil balanceando los músculos abdominales tonificados y mostrando una vista directa de su cuerpo natural, que a muchos ha dejado totalmente con la boca abierta, ya que su belleza, a criticar por la imagen es totalmente innata.

Cabe destacar que Emily Ratajkowski se ha destacado como una de las modelos más influyentes de las redes sociales, ya que siempre presume de una figura totalmente exquisita, con la que llama la atención de cientos de internautas y roba los suspiros de cientos de sus fans.

