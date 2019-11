Emily Ratajkowski luce sus MELONES sobre una mesa y frente a su perro (FOTO)

La modelo Emily Ratajkowski de 28 años, no tiene raparo es mostrarse tal cual es, pues tal parece que siempre se ha sentido orgullosa de su cuerpo y es que en infinitas ocasione se ha presumido con poca ropa.

Hay que destacar que la mayor parte de su galería de imágenes la exquisita modelo luce prendas para promocionar su marca de ropa llamada “Inmorata”, con las que logra acaparar la atención en las redes sociales, ya que por lo regular se luce sin ropa interior.

Así lo ha hecho recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en donde acaba de publicar una imagen en la que se luce totalmente sin sostén, simplemente con un blazer celeste que deja expuestos sus bellos “melones”, parada sobre una mesa del centro de su casa.

Pero eso no ha sido todo, pues en la escena también aparece su perro, que al notar la belleza natural de su ama, ha quedado totalmente perplejo, pero también posa para la foto muy imponente.

Tal parece que Emily Ratajkowski se tomó muy en serio el lema de su compañía, "Mira elegante, sé sexy", cuando diseñó el blazer para que fuera exquisitamente adecuado a su figura e hiciera enloquecer las redes sociales.

Sobre estos tipos de prendas la modelo ha comentado lo siguientes: “Mi amigo me decía que usar lo que quieres usar es una prueba. Si alguien no te toma en serio, esa no es una persona con la que quieras trabajar de todos modos".

Además Ratajkowski ha dejado en claro en más de una ocasión que le encanta la idea de usar el tipo de traje que quiere usar sin tener que preocuparme si es ofensivo para alguien.

Cabe destacar que la estrella participó en la Gala anual de la asociación Go Campaign, una asociación que tiene desde 2015 como embajador al actor Robert Pattinson y que tienen como objetivo general recaudar fondos para garantizar un futuro para los niños migrantes.