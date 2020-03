Emily Ratajkowski luce ARDIENTE foto en el baño ¡Se le ve todito!

Emily Ratajkowski luce ARDIENTE foto en el baños ¡se le ve todito!

La pandemia del coronavirus ha hecho que todo mundo se refugie en el mejor lugar que le parezca, por ello, muchas de la celebridades han sacado lo mejor de su creatividad y la está compartiendo en las redes sociales.

Tal parece que algunos también han descubierto su pasión por la lectura y pues los famosos hacen las conexiones por Skype en los programas de televisión, en las que los protagonistas preparan planos en los que aparecen sus enormes librerías.

Emily Ratajkowski posa leyendo

En ese sentido creativo y literario, la modelo Emily Ratajkoswki, recientemente posó sobre su cama con un libro entre las manos, por lo que para disfrutar de la lectura, que mejor que unas grandes gafas como las que lleva algunos días luciendo.

Hay que destacar que las mismas gafas no solo las usa para leer, sino que como se puede ver en la imagen de su stories tomada en el WC, Emily también las usa para sus rutinas diarias.

Algunos internautas han comentado: “¡Son enormes!”, a través de las redes, donde muchos seguidores han quedado encantados con este nuevo look de la modelo británica. Unos lentes al más puro estilo Harry Potter que revelarían un secreto de la it girl que no conocíamos. Este es que tiene una deficiencia física en la vista.

Cabe destacar que ni el confinamiento ha frenado a la hora de subir imágenes elevadas de tono a su muro de Instagram. Por ejemplo, la que colgó este miércoles, en la que posa con un mini top que deja a la vista lo en buena forma que se mantiene aunque no se mueva de casa. Un post que suma más de 1,4 millones de “likes” en poco más de 24 horas.

Hay que recordar que Emily Ratajkowski, nació en Londres, pero saltó a la fama después de aparecer en el video musical de Robin Thicke "Blurred Lines" y es conocida por su locura sensual, pues sus sesiones de fotos con sus exquisitos atuendos a menudo se vuelven virales en las redes sociales.