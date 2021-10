Emily Ratajkowski dice que 'no sería famosa' si hubiera acusado antes a Thicke

Emily Ratajkowski dice que está frustrada porque su acusación sobre Robin Thicke tocándole los senos en el set de videos musicales de "Blurred Lines" se "filtró" antes de que los fanáticos pudieran leer en contexto en su próximo libro.

En una nueva entrevista con Extra , la modelo y actriz se refirió a la parte de su libro My Body que fue lanzada antes de la publicación por el Sunday Times de Londres durante el fin de semana.

En el ensayo, la estrella de 30 años recordó estar en el set del video "Blurred Lines" cuando Thicke tocó sus pechos desnudos sin su consentimiento.

¿Qué dijo Emily Ratajkowski?

Al hablar con Extra , expresó su frustración de que aunque el encuentro inapropiado con la cantante detrás de la lista de éxitos Billboard Hot 100 de 2013 fue escrito con sus propias palabras, no salió en su propio tiempo.

“Lo que es frustrante es que no salí con él. Se filtró ”, dice ella. “Ha sido difícil para mí, quiero decir, realmente me gusta tener control sobre mi imagen. Y escribí este libro de ensayos para compartir toda la historia y todos sus aspectos. Y siento que simplemente se convierte en un frenesí de clickbait y, de repente, se están lanzando palabras como 'agresión sexual' y 'acusaciones' en lugar de que la gente lea el ensayo en sí. De nuevo, estoy deseando que la gente pueda escuchar las cosas con mis propias palabras ".

En otra nueva entrevista con People , explicó por qué se mantuvo en silencio hasta escribir sobre eso para su libro. “Yo era un modelo desconocido y si hubiera hablado o me hubiera quejado, no estaría donde estoy hoy; No sería famosa ”, dice.

Thicke no ha respondido públicamente al ensayo de Ratajkowski, donde detalla lo que sucedió en el set. “De repente, de la nada, sentí la frialdad y la extrañeza de las manos de un extraño ahuecando mis pechos desnudos desde atrás. Instintivamente me alejé, volviendo a mirar a Robin Thicke ”, escribe, y agrega que él regresó“ al set un poco borracho para disparar solo conmigo ”. La imagen, que ayudó a catapultar a Ratajkowski a la fama, está protagonizada por Thicke y los artistas destacados de la canción TI y Pharrell Williams bailando con ella y sus compañeras modelos Elle Evans y Jessi M'Bengue, quienes estaban semidesnudas en el notorio video y en topless en un video sin clasificar. versión.

My Body, el libro de la poplar influencer con 28 millones de seguidors en Instagram, saldrá el 9 de noviembre de Macmillan. Se describe como “una investigación profundamente honesta de lo que significa ser una mujer y una mercancía ... una exploración profundamente personal del feminismo, la sexualidad y el poder, del trato que los hombres dan a las mujeres y las racionalizaciones de las mujeres para aceptar ese tratamiento. Estos ensayos narran momentos de la vida de Ratajkowski mientras investigan la fetichización de las niñas y la belleza femenina en la cultura, su obsesión y desprecio por la sexualidad de las mujeres, la dinámica perversa de las industrias de la moda y el cine, y la zona gris entre el consentimiento y el abuso ".

“Todo de lo que hablo es sobre la evolución de mi política”, le dice Ratajkowski a Extra . “No es una gran revelación, no es una locura; es parte de un ensayo más extenso. Estoy emocionado de que la gente tenga matices y entienda eso ".

También le dice a People que lo que ella experimentó no es un evento aislado. “Creo que todas las mujeres, todos jugamos el juego, capitalizando tu imagen, mercantilizando su cuerpo, ese es el mundo en el que vivimos y nunca le diría a una mujer que no debería hacerlo, pero también espero que lo entiendan. eso es una especie de espada de doble filo ”, explica.

Cuando se trata de Sylvester "Sly" Apollo, el bebé de seis meses de su esposo Sebastian Bear-McClard, Emily Ratajkowski quiere criarlo en un mundo donde la "dinámica de poder" "tácita" y el doble rasero entre hombres y mujeres cambian.

