Emily Ratajkowski: conoce a la mujer más deseada del planeta

Emily Ratajkowski es una modelo y actriz nacida en Londres un 07 de junio de 1991 (28 años), sin embargo, sus padres decidieron trasladarse a Estados Unidos cuando ella tan solo tenia pocos meses de edad, razón por la que su crianza fue en San Diego, California.

La joven empezó su carrera en las pasarelas a los 14 años, trabajando para marcas reconocidas como: Carl’s Jr., Forever 21, Nordstrom y Frederick’s Hollywood.

Siendo todavía una adolescente, hizo sus primeras apariciones en cine y televisión, participando en algunos cortometrajes y apariciones especiales en películas, así como reconocidas series juveniles de la pantalla chica.

El año 2013 fue determinante en su carrera, pues se dio su despegue real en el mundo del entretenimiento al aparecer en el vídeo musical ’Blurred Lines’, tema interpretado por Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I., considerado uno de los clips más virales y polémicos de ese verano.

La realidad es que existen dos versiones de este video, en una se ve a Emily semidesnuda junto con otras dos modelos, y en la otra, las tres mujeres salen portando un top. El sencillo, como tal, se convirtió en la canción del año en varios países.

Gracias a este fenómeno, el nombre de Emily Ratajkowski empezó a sonar con fuerza. A partir de ahí, llegó su primer papel relevante en cine, al interpretar a la novia de Ben Affleck en la exitosa película ‘Perdida’.

Durante una entrevista, la hermosa modelo mencionó:

“Pasar por todo el proceso de casting, hizo que me sintiera tranquila durante el rodaje. Me repetía a mí misma que si me habían escogido era porque creían en mí y les gustaba”.