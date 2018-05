Emily Ratajkowski: La chica más sexy estrena nuevo cambio de look, ¡mira lo sensual que se ve!

Emily Ratajkowski es una de las actrices que mantiene a sus fans atentos a cualquier publicación que realice en sus redes sociales.

En esta ocasión, la popular modelo y actriz nacida en Londres ha causado un gran revuelo al publicar una foto en Twitter en la que aparece con un sensual corte carré y el infaltable escote pronunciado.

Una publicación compartida por Emily Ratajkowski (@emrata) el 21 de May de 2018 a las 6:19 PDT



Al mejor estilo Úrsula Corberó, (aunque un poco más largo) el corte de Emily está marcado por el pelo corto, súper lacio y a la altura de los hombros. Ahora… ¿ese es su pelo o se trata de una peluca? Aún no lo sabemos porque la modelo publicó anteriormente algunas fotos luciendo pelo falso y asustando a sus fanáticos.

Just love a bang pic.twitter.com/bmmdH7CFuB

Junto a la foto, la chica más sexy escribió: "Just love a bang", "Amo el flequillo", en español. Como suele suceder con cada una de sus fotos, los comentarios no tardaron en llegar, manifestándose tanto a favor como en contra.

Una publicación compartida por Emily Ratajkowski (@emrata) el 29 de May de 2018 a las 3:03 PDT

Sin duda alguna, no es la primera vez que Emily utiliza sus redes sociales para postear sus looks o incluso sus atributos físicos como el popular topless que causó un enorme revuelo en Instagram , con más de 1 millón y medio de "me gusta" y miles de comentarios.La modelo es una de las celebridades con más seguidores en Instagram y actualmente son más de 17 millones de personas las que ven sus fotos y videos.