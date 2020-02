Emily Blunt podría unirse al Universo Marvel ¿Protagonizará nueva película?

Emily Blunt de 36 años, podría estar a punto de unirse al Universo Marvel, según rumores que han comenzado a correr entre los medios de espectáculos.

De acuerdo a las historias que han estado circulando, Emily Blunt está en pláticas para unirse a una de las películas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, siendo dos posibles opciones: 4 Fantásticos y Doctor Strange.

Con el inicio de la Fase 4, Marvel ha comenzado a preparar sus próximas producciones entre las que se encuentran las dos posibles películas a las que podría unirse, Emily Blunt.

Esta cuarta fase de las producciones de Marvel dará inició con el estreno de “Black Widow” este 30 de abril, y que estará protagonizada por Scarlett Johansson.

Emily Blunt en Marvel

Los fans de Marvel así como de Emily Blunt tienen dos teorías sobre las producciones a las que la actriz podría unirse en la Fase 4 de la franquicia: El remake de Los 4 Fantásticos y la próxima secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo, Doctor Strange: In The Multiverse of Madness.

En el caso de Los 4 Fantásticos, Emily Blunt estaría considerada para el papel de Sue Storm alias La Mujer Invisible, que anteriormente fue interpretada por Jessica Alba.

En Doctor Strange: In The Multiverse of Madness, los fans de Emily Blunt sospechan que sería candidata al papel de la hechicera Clea, quien es discípula y pareja de Strange y sobrina de Dormammu, el villano final de la primera entrega de Doctor Strange.

