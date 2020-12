Emily Blunt: "Guión de Edge Of Tomorrow es genial", afirma

Han pasado seis años desde el lanzamiento de Edge of Tomorrow, y aunque la película no logró prender fuego a la taquilla nacional, se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos y la conversación sobre una secuela de la película de ciencia ficción ha persistido.

Emily Blunt emocionada por Edge of Tomorrow

La película original fue protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, quienes han expresado su interés en regresar, y en una nueva entrevista, la actriz elogió el guión que se ha escrito para la continuación, pero no estaba segura de cuándo su pandilla podría volver a estar junta para incluso filmar la película.

"Sí, es realmente prometedor y realmente genial", dijo Blunt.

Mientras hablaba con The Hollywood Reporter. "Simplemente no sé cuándo todo se va a alinear, ¿sabes a qué me refiero? Entre todos nuestros horarios, tendría que ser el momento adecuado. Pero hay algo en las obras, seguro, eso es un gran idea. Gran idea".

Como recordarán los fanáticos, Edge of Tomorrow fue renombrado después de su lanzamiento en los medios domésticos a Live Die Repeat: Edge of Tomorrow, incorporando el lema de la película en su título oficial.

El director Doug Liman dijo anteriormente que el título de la secuela continuaría con esta convención de nombres, y le dijo a Collider en 2017: “¡Tenemos una historia increíble! ¡Es increíble! Mucho mejor que la primera película, y obviamente me encantó la primera película".

"Se llamará Live Die Repeat and Repeat”, concretó.

A principios de este año, Liman compartió cómo él y los guionistas están siguiendo las líneas de tiempo en la secuela, publicando una versión censurada de las pizarras blancas de las trayectorias de los personajes en Instagram mientras agrega el comentario, "¿Cuántas pizarras son demasiadas?" También agregó el hashtag #LiveDieRepeat2.

Blunt bromeó anteriormente que para cuando las estrellas se alineen para la secuela, serán necesarios efectos especiales para replicar sus días más juveniles.

"Tom y yo vamos a cumplir 70 años antes de hacer otro", admitió Blunt. “Va a parecer un poco extraño. Tendremos que hacer un flashforward real", concluyó.

