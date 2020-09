Emily Atack una "diosa" al debutar con la pérdida de peso y shorts diminutos

Emily Atack ha recibido una lluvia de cumplidos de admiradores tras mostrar su nueva figura, después de su pérdida de peso y es que la ex estrella de Inbetweeners, de 30 años, emanaba confianza mientras hacía alarde de sus alfileres perfectos en un par de minúsculos pantalones cortos negros en su última oferta de Instagram.

La bomba rubia mostró sus curvas asesinas que obtuvo después de reducir medidas por lo que no dejó pasar la oportunidad y presumirlas en un diseño de ropa diminuto pero increíblemente vanguardista.

La deslumbrante actriz combinó los pantalones cortos que abrazan la figura con un top de encaje sexy que agregó un toque instantáneo de glamour a la apariencia sensual.

Emily Atack dejó asombrados a muchos fans con su increíble figura tras bajar de peso.

Hermoso look de Emily Atack en Instagram

La ex campeona de I'm A Celeb completó el hermoso look con un lápiz labial rojo brillante mientras lucía su característico look de maquillaje bronceado.

Y es que la burbujeante estrella de televisión, que actualmente está ocupada filmando su nuevo proyecto, el programa de Emily Atack, compartió un vistazo detrás de escena desde su camerino con sus 1.7 millones de seguidores de Instagram.

Junto a la fabulosa fotografía la rubia, escribió: “2 shows en un día HECHO. Tenía a la familia esta noche. Es seguro decir que mis padres están marcados de por vida".

Los fanáticos acudieron en masa para compartir sus pensamientos sobre el último look de Emily y la etiquetaron como una "diosa". Además de comentarios como: “Dios mío, mira a esta diosa. Simplemente sigues poniéndote mejor ”, dijo un admirador.

"Emily, por favor, comparte tus secretos de pérdida de peso con nosotros porque guardarlos es simplemente cruel", bromeó uno usuario, mientras que un tercero dijo: “Literalmente, la mujer más hermosa de la historia. ¡Objetivos corporales!”.

Emily admitió recientemente que se ha estado "cocinando delgada" en el encierro, esto después que un comentario burlesco se diera sobre sus hábitos alimenticios después de una publicación de Instagram relacionada con la comida, la actriz puso a la guerrera del teclado en su lugar cuando reveló con orgullo que había arrojado una piedra cocinando sus sabrosas recetas.

Emily aplaudió cuando respondió: "He perdido peso en los últimos 3 meses porque estoy cocinando así y comiendo más limpio. Así que estás equivocado".

Te puede interesar: Consejos para bajar de peso efectivamente

El año pasado, antes de embarcarse en su viaje de pérdida de peso, Emily dijo que estaba más feliz con su figura puesto que la hermosa estrella aprendió a abrazar sus curvas y a rechazar los comentarios desagradables de los trolls de Internet.