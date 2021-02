¿Emilio Osorio ya hizo EL DELICIOSO? El joven actor lo confesó todo

Emilio Osorio, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, tuvo un reciente encuentro con la prensa a las afueras de las instalaciones de Televisa; ahí sorprendió al hablar por primera vez acerca de su virginidad, detalle que volvió locas a todos las fieles fanáticas del joven.

Un poco tímido, Emilio Osorio reveló que ya hizo “el delicioso”, eso sí, no reveló con quién ni cómo fue. De igual forma aclaró que se le complica mucho hablar de esos temas ya que se considera una persona muy celosa de su vida privada.

“Sí, pero fíjate que hablar de mi parte íntima se me hace muy complicado porque soy una persona muy privada”, declaró el hijo de Niurka Marcos entre risas.

De igual forma, Emilio Osorio, quien acaba de cumplir 18 años de edad, envió un poderoso consejo a los jóvenes: que tomen las precauciones necesarias antes de perder la virginidad, pero sobre todo que estén seguros de dar este paso tan importante con la persona indicada.

“Que intenten seguir un buen consejo, que creo es que lo que a mí me dieron… Simplemente que estén seguros de lo que están haciendo, que se protejan siempre -es estúpid* no protegerse- y que siempre estén seguros de que lo están haciendo con una persona que está sintiendo lo mismo que tú”, añadió la estrella de ‘Aristemo’.

Emilio Osorio y su batalla contra la COVID-19

Emilio Osorio habló sobre las secuelas que le dejó la COVID-19.

De igual forma, el hijo del productor Juan Osorio, quien acaba de ganarle la batalla al COVID-19, reveló que aún padece las secuelas de la enfermedad, a la que llamó “una porquería”.

“Aunque tengo 18 años y he estado en un régimen alimenticio, me he cuidado, he estado bien vitaminado, han pasado ya semanas y hay días en donde tengo que dormir mínimo 30 minutos por el cansancio que siento, tengo que dormir para sentirme otra vez bien. Hay dolores de cabeza infernales que de pronto llegan” finalizó Emilio Osorio.

Fotografías: Instagram