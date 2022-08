Emilio Osorio triunfó en Televisa por su talento y no gracias a Juan Osorio

El joven actor ha sido acusado de beneficiarse de la posición para obtener proyectos dentro de Televisa.

No se puede negar que Emilio Osorio ha sido señalado en más de una ocasión de ser ayudado por Juan Osorio para conseguir trabajo en Televisa. Ahora, el joven actor y cantante rompe el silencio y se defiende al asegurar que su carrera artística ha crecido gracias a su talento y no por influencia de su famoso padre.

Al ser cuestionado por el periodista Gustavo Adolfo Infante sobre los rumores de nepotismo que envuelven su naciente trayectoria en televisión, el hijo menor de Niurka Marcos señaló que se ha ganado su lugar en el mundo de las telenovelas por ser una persona respetuosa y comprometida con su trabajo.

La mayoría de los proyectos en los que el joven ha participado son producidos por Juan Osorio.

“Te voy a decir porque creo que me he ganado los papeles: soy una persona que cuando llega a los foros saluda y se despide de todo mundo… Creo que una persona que respeta su entorno de trabajo se gana su trabajo”, dijo Emilio Osorio en entrevista exclusiva para el programa El Minuto Que Cambió Mi Destino.

Asimismo, él aseguró que se siente respaldado por su trabajo y su estilo pero que las críticas que recibe a diario lo ha desanimado hasta el punto de querer abandonar su faceta como actor, sobre todo ahora que su actuación en la bioserie no autorizada de Vicente Fernández no tuvo buena aceptación.

Emilio Osorio buscará que su trabajo le agrade a la gente

No obstante, el también novio de Karol Sevilla dejó en claro que no se dará por vencido y trabajará hasta lograr que el público aprecie su trabajo. Eso sí, él está decidido a destacar por su propia cuenta y así no seguir siendo relacionado con sus famosos padres, de quienes siempre estará profundamente agradecido.

“Me gusta mi carrera y si en algún momento no le ha gustado algo de lo que he hecho al público, voy a seguir chambeando pa’ que le guste... No me voy a acomodar en los apellidos y no quiero acomodarme en el ‘hijo de’, no estoy cómodo, voy a salir a más”, dijo Emilio Osorio.

¿Cuántos años tiene Emilio Osorio?

Hoy en día, el joven busca conquistar la música sin la ayuda de sus padres.

Emilio Osorio nació el 25 de noviembre de 2002, por lo que ahora tiene 19 años de edad. Además de su trabajo dentro de la televisión mexicana, el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos busca enfocarse por completo en conquistar el mundo de la música en nuestro país.

