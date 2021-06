Emilio Osorio tras abandonar el hospital da sus primeras declaraciones

Emilio Osorio por fin ha abandonado el hospital y ha alegrado a sus fans, púes hasta dio sus primeras declaraciones y ha retomado las grabaciones de ¿Qué le pasa a mi familia?

Hay que recordar que el joven actor estuvo internado por dos días, pues así lo hizo saber a través de sus redes sociales, en donde expuso que toda su familia lo estaba acompañando en un momento tan difícil para él.

E incluso dijo estar atravesando algo que no se lo desearía a nadie, pero ayer finalmente el guapo hijo de Juan Osorio fue dado de alta y dio sus primeras declaraciones para calmar la preocupación de sus fans.

Declaraciones de Emilio Osorio

Fue por medio de la cuenta Televisa Espectáculos en Twitter que se compartió un video en donde se ve cómo el joven actor retomó sus actividades dentro de las grabaciones de ¿Qué le pasa a mi familia? tras haber estado en el hospital por un fuerte dolor abdominal.

“Me empezó a dar un dolor muy fuerte en el estómago”.

Así comenzó narrado el hijo de la vedette Niurka Marcos y continuó explicando: Me inyectaron para quitármelo, no se me quitó, y entonces decidimos ir al hospital. Por medio de intravenosa y de estudios de sangre y de mantenerme con muchos antibióticos, pudimos salir del problema.

Afortunadamente, se ve nuevamente animado en su trabajo y de estar con sus compañeros de elenco, pero compartió que los dolores se fueron reduciendo ayer y sigue con muchos medicamentos que lo han ayudado a poder continuar con sus actividades diarias.

La gente que lo quiere estuvo a su lado

Se destacó también que entre las personas que lo cuidaron en esos terribles días, estuvieron su hermana Romina, sus sobrinos, su mamá Niurka Marcos, papá y pareja, a quienes agradece acompañarlo y darle la atención que necesitaba.

Por último, Emilio Osorio agradeció a la gente que se preocupó por él y le envió mensajes de apoyo a través de sus redes sociales y aclaró que las imágenes que posteó en su cuenta de Twitter fue para decirle a la gente que estaba bien y porque quería compartir lo que había vivido.

