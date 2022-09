Emilio Osorio sufre por ser conocido como el hijo de Niurka y Juan Osorio

El joven actor y cantante está decidido a triunfar lejos de la sombra de sus padres.

Emilio Osorio abrió su corazón y en una reciente entrevista para la cadena Imagen Televisión confesó que ser reconocido como el hijo de Niurka Marcos y participar en las producciones de su padre Juan Osorio terminó por afectar negativamente su carrera artística.

“Es real que la gente, la mayoría de las veces que me veía pensaba en ‘el hijo de’... Y luego, imagínate, siendo tú productor, siendo tú escritor, siendo tú lo que seas, el meter a un chavo que sabes que hablan así de él a tu proyecto, estás perdiendo y estás ganando. Entonces, me cerró puertas y me abrió otras”, declaró el hoy ex novio de Karol Sevilla.

El joven ha sido duramente criticado por aparecer frecuentemente en las producciones de su padre.

Sin embargo, él asegura que ha sabido enfrentar esta situación y enfocarse a demostrar que fue gracias a su talento que ha podido destacar dentro de la farándula mexicana: “No me enfocó en eso, porque si me enfocara en eso entonces yo cobraría de ser hijo de mi papá y mi mamá, y no, bendito Dios si hoy cobro es por mi trabajo”.

Emilio Osorio le dice no al apoyo de su padre

Decidido a triunfar gracias a su talento, el joven ha querido separarse profesionalmente de su padre, decisión que lo ayudará a limpiar su imagen y a crecer tanto como artista y como persona. Asimismo, él se dice listo para afrontar todos los retos que surjan en esta nueva etapa de su vida, la cual será marcada por el lanzamiento de un nuevo álbum.

“Hoy en día, tomar las riendas de mi proyecto musical me hace sentir mucha emoción y me pone un reto en el camino, y creo que tomar ese reto por los cuernos es lo mejor que puedo hacer”, añadió Emilio Osorio, quien se presentará el próximo 23 de septiembre en el teatro Roberto Cantoral de la Ciudad de México.

¿Cuántos años tiene Emilio Osorio?

El joven debutó en el mundo de la farándula mexicana desde termprana edad.

Emilio Osorio nació el 25 de noviembre de 2002, por lo que ahora tiene 19 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos ha decidido pausar su carrera como actor de telenovelas para enfocarse por completo en conquistar el mundo de la música.

