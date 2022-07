Emilio Osorio se separa de su padre para continuar con su carrera

Emilio Osorio se separa se su padre para continuar con su carrera

Emilio Osorio es el famoso hijo de Niruka Marcos y el productor Juan Osorio, que ha comenzado a buscar nuevas oportunidades que proyecten su carrera al éxito, por lo que después de destacar en varias producciones de su padre, reveló que decidieron romper su relación laboral para probar horizontes artísticos.

Resulta que el famoso actor de 19 años mencionó que el acuerdo se dio en una situación muy amigable, poniendo por encima su relación paternal:

"No llegué yo a decirle a mi papá: 'Ya no te necesito' o 'Ya no voy a estar contigo', porque yo en la vida haría eso, y principalmente porque yo lo voy a necesitar hasta dentro de mil años".

Además, el apuesto actor Emilio Osorio expresó: "Se llega a un acuerdo por el bien de la imagen y por el bien de los dos, porque primero somos papá e hijo antes de ser artista y productor, por eso se tomó la decisión".

¿Por qué Emilio Osorio abandona a su padre?

Antes esta situación Emilio Osorio reiterando que su carrera musical ya no será manejada por su padre: "Ya en este momento hay una separación laboral en cuanto a mi papá, es por eso que estoy trabajando directamente con COSMOS (disquera) en cuanto a la música, eso es un reto, párate de un crecimiento, maduración de mi parte".

"Me siento muy feliz de estar decidiendo, de estar sacando el álbum adelante para que no solamente él esté orgulloso, también para que vea todo lo que trabajamos juntos fue un aprendizaje, para que hoy en día, él desde la silla de papá me me vea y esté feliz", fue lo que confesó en una entrevista para Multimedios.

Por si fuera poco, el hijo de Juan Osorio, se sinceró y dijo que ha recibido muchos señalamientos por ser el hijo de Niurka y Juan Osorio: "Tú dices: 'Por ser hijo de tal no vas a tener inseguridades', ¿tú has visto los comentarios que me ponen a veces en Twitter sobre mi jefe y mi jefa? Dime si no voy a tener inseguridades, si no tengo por allá, voy a tenerlas por acá".

El cantante se ha sentido vulnerable

Juan Osorio y su hijo Emilio Osorio

Entres otros detalles Emilio Osorio mencionó que desde que inició su carrera se sintió vulnerable: "Desde hace 10 años que empecé en esto, desde que empecé fui señalado, literalmente, no hay momento en el que no me haya sentido así. No digo que sea el único, porque sé que no lo soy…”.

“Pero hablo desde mi perspectiva, estuve tanto tiempo pendiente de las opiniones, que tuve miedo de sacar este disco, porque este disco soy yo".

Por último, sobre su participación en la serie “El último rey”, destacado actor Emilio Osorio expresó: "Fue la gota que derramó el vaso, porque hubo tanta crítica y a veces se acumula tanto... Ni siquiera porque esté afuera, si no que a veces tienes tanta crítica en la cabeza que te empiezas a caer, en ese momento que me caí fui yo el que dijo: 'Me gusta lo que estoy haciendo, este es el trabajo que estoy haciendo, voy a darlo todo porque salga de esta manera".

