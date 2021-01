Emilio Osorio revela como es vivir con COVID-19 ¿Está grave?

Hace un par de días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio y la vedette Niurka Marcos, dio positivo a la prueba de COVID-19, razón por la cual tuvo que mantenerse aislado y bajo la supervisión de su médico familiar.

En un reciente encuentro que tuvo con la prensa, Juan Osorio reveló que él y Niurka Marcos han estado al pendiente del estado de salud de Emilio Osorio, ya que uno de los síntomas que el joven presentó tras contagiarse de COVID-19 fue la pérdida del sentido del olfato y el gusto.

Por su parte, el hijo de Juan Osorio, quien se había mantenido lejos de las redes sociales, utilizó su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores algunos pormenores de cómo ha vivido el contagio de coronavirus, esto mientras comía un limón sin hacer mueca alguna.

“Les cuento que me como los limones como si fueran naranjas ya que no siento el sabor de nada. También les cuento que Kiko Marcos me envió animes para leer”, escribió Emilio Osorio en sus historias.

Emilio Osorio reveló que por culpa del COVID-19 perdió temporalmente el sentido del gusto.

Emilio Osorio manda mensaje a sus fieles fanáticas

Por último, el actor y cantante aprovechó el momento para mandar un mensaje a todas sus fieles fanáticas, a quienes les agradeció todo el cariño recibido en estos últimos días; de igual forma las tranquilizó al revelar que se encuentra recuperando del COVID-19 y todo gracias al cuidado que sus padres y los médicos le han dado.

Emilio Osorio agradece a sus fanáticas todo el apoyo recibido en los últimos días.

“Agradezco a cada uno de ustedes y de los amigos que me han enviado mensajes y se han preocupado. Ahí vamos”, finalizó Emilio Osorio, quien es mayormente conocido por haber formado parte del dúo Aristemo en la telenovela ‘Juntos, el corazón no se equivoca’.

