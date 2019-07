Emilio Osorio recrimina a Celia Lora por supuestos comentarios homofóbicos

Emilio Osorio se ha convertido en toda una figura y ejemplo para la comunidad gay, pues en conjunto con Joaquín Bondoni, protagonizan una de las parejas homosexuales más importantes de la televisión mexicana, además han sabido ganarse el corazón de muchos jóvenes, quienes ven en ellos un ejemplo de superación, al menos por sus personajes.

Y es que Celia Lora fue recientemente acusada de ser homofóbica por unos comentarios mal interpretados en una entrevista con el escorpión dorado, entrevista que por cierto ya llevaba varios meses al aire.

En ese sentido, el hijo de Niurka respondió a las acusaciones, y sintió lastima por Celia Lora por haber dicho esos comentarios.

“A mí siempre me han enseñado que primero va la igualdad y la equidad de género, entonces yo respeto la opinión de la señora, si la señora no quiere que en un futuro le salga con esas preferencias, pues ojalá no lo haga para que ella no sufra” dijo Emilio Osorio a El Universal.

Sin embargo, Celia Lora ha declarado que no es homofóbica, a través de unas historias en Instagram aclaró que no es homofóbica, y que, de hecho, muchos de sus amigos son homosexuales, su propia mejor amiga lo es, por lo que se defendió ante las acusaciones, y dijo que las declaraciones se sacaron de contexto, asegurando que era una entrevista donde se hablaba así con ‘mentadas’

Además, Celia Lora ha asegurado que no le preocupa lo que digan los demás y que ella y su gente que la rodea saben que sus pensamientos no son homofóbicos, y que siempre ha estado a favor de la comunidad LGBT.

Sin embargo, Emilio Osorio reiteró que lo más importante es respetar las decisiones de las personas, sin juzgar a los demás, independientemente de las preferencias sexuales.