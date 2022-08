Emilio Osorio recibió chiflidos al cantar "Mujeres divinas" en vivo

Emilio Osorio se encuentra en una etapa de constante disgusto con el público mexicano, pues tras darse a conocer que participaría en la polémica bioserie no autorizada de Televisa Univision sobre Vicente Fernández, más de uno acusó a su director, Juan Osorio, de hacer un gran acto de nepotismo -pues es su hijo- así como al joven cantante de no superar dicho personaje, Alejandro Fernández.

Muestra de ello es su más reciente y viral interpretación, pues aunque el proyecto de la televisora de San Ángel no fue renovado por una tercera parte como se tenía contemplado, debido a los bajos niveles de audiencia, las demandas en su contra y que los costos de producción eran más altos que el número de patrocinios que tenía a su disposición, el hijo de Niurka Marcos no quiere darle vuelta a la página con el Potrillo.

Por ello su versión de Mujeres Divinas ha sido todo un desastre y no por su capacidad vocal o de ejecución, sino por el hecho de que la canción le perteneció a El Charro de Huentitán y años más tarde la haría a un éxito Alejandro Fernández teniendo uno de los covers más exitosos de dicha melodía, pues incluso críticos de música lo consideran mejor que la original.

Critican a Emilio Osorio por cantar Mujeres Divinas

Bajo este panorama las críticas para Emilio Osorio no se han hecho esperar, pues mientras algunos argumentan que no tiene el mismo rango vocal que el padre e hijo menor de la dinastía Fernández, muchos más discuten que no se trata de un tema de talento sino de “superar” al personaje de la polémica bioserie, pues el hijo de Juan Osorio pasó de hacer pop al regional mexicano después del proyecto.

¿Quién es Emilio Osorio?

Emilio Osorio Marcos, mejor conocido en el medio artístico como Emilio Osorio, es un actor y cantante mexicano. Nació en Ciudad de México, México, el 25 de noviembre de 2002. Salta a la fama tras participar en la telenovela "Mi marido tiene familia".

