Emilio Osorio hace fuerte declaración sobre Karol Sevilla y Alana Literas

Recientemente, la joven promesa, Karol Sevilla, fue cuestionada con respecto a su vida amorosa, por lo que destapó que está dispuesta a sostener citas o relaciones amorosas con personas de su mismo sexo, pues dijo que está abierta a nuevas experiencias.

Sobre el mismo tema, fue cuestionado su expareja Emilio Osorio, quien prefirió salirse por la tangente y únicamente se limitó a decir que le guarda un enorme cariño a la primera mujer famosa con la que estuvo, pero que no descarta que sea la última.

“Karol ha sido la primera mujer con la que he estado, pero no creo que sea la última, pues estoy en el medio”, expuso.

Y ya que andaba muy contestón, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, dejó muy en claro cuál es si situación amorosa en la actualidad y al mismo tiempo rechazó los rumores de que él y Alana Literas, este por iniciar una relación.

Solo amigos

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, de manera reciente se difundió el rumor de que los jóvenes han sido cachados en plan de romance, por lo que Osorio indicó que la relación que lleva con Alana es únicamente de amigos; sin embargo, no pudo evitar pronunciarse en favor de la ganadora de Máster Chef Junior, ya que dijo que es una chica linda, trabajadora, alguien que le gustaría tener a su lado por mucho tiempo.

Asimismo, dijo que el día en que llegue a concretar su próxima relación amorosa, los primeros en saber de esto, serán los fans y medios de comunicación, a través de redes sociales.

Fuertes declaraciones de Karol

La pequeña cantante expresó que no le molestaría sostener una relación con otra mujer, pues aseguró que está lista para vivir nuevas experiencias en el amor.

“Claro, yo no digo que no a nada. La verdad es que si se da qué bueno y si no, tampoco es algo que estoy buscando como para entrar en el mundo y que la gente me acepte. Si se da que yo ande con una mujer está bien, no tiene nada de malo, yo creo que ahorita somos libres de hacer lo que queramos y el amor siempre manda”, afirmó.

