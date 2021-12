Emilio Osorio fue regañado por la producción de ¿Quién es la Máscara?

La estrella de Televisa confesó el por qué recibió un fuerte regaño/Foto: Gluc

Emilio Osorio, ganador del tercer lugar en la tercera temporada del reality “¿Quién es la máscara?” confesó que la producción de este programa de Televisa le dió una regañiza después de que en uno de los capítulos casi reveló su identidad a la audiencia, así lo relató durante una entrevista en el Programa Hoy.

El hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos estuvo muy cerca de convertirse en ganador del show, especialmente porque en las redes sociales se rumoraba que él era “La Hueva”, el personaje que interpretó durante todo el programa.

"Justo cuando me dijeron dinos quién no eres, pues les dije que no era yo, y en ese momento momento en el programa como que se pusieron muy tensos, ya después hablaron conmigo atrás en bambalinas y me dijeron: 'Oye, es que no puedes mentir que no eres tú', y yo: 'Ay, ya todos saben que soy yo, por favor'", comentó el actor de telenovelas, Emilio Osorio.

Emilio Osorio agradeció al público de ¿Quién es la Máscara?

Ya que Emilio Osorio logró el tercer puesto en ¿Quién es la Máscara? se dijo muy agradecido con el público que lo salvó: "Al final les dije que no era yo... De hecho los jueces nunca me salvaron realmente, los que me llegaron a salvar, igual que a Gala, era el público, era muy chistoso porque cuando decían mi nombre, yo decía: 'dude, en algún punto si saben que soy yo'", comentó.

El también cantante señaló que se ponía nervioso cada que escuchaba su nombre, lo que le llevó a cometer el error de casi aceptar en el programa que sí era él. Por lo que al casi confesar su identidad, fue que recibió mucho más apoyo de sus fanáticos.

¿Quién ganó la temporada 3 de “¿Quién es la Máscara?”?

Como informamos en La Verdad Noticias, la tercera temporada de Quién es la máscara llegó a su fin el pasado domingo 19 de diciembre donde el público celebró el triunfo del cantante Kalimba, quien resultó estar detrás de Apache en el reality show de Televisa

La actriz Gala Montes consiguió el segundo puesto como Gitana, y Emilio Osorio la tercera posición, por lo que el famoso se dijo estar contento con el resultado a pesar de que casi reveló quién era antes de tiempo.

