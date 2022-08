Emilio Osorio sufrió bullying por culpa de los desnudos de Niurka

Las declaraciones del joven artista han desatado polémica en las redes sociales.

Emilio Osorio ofreció una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’, en la cual dio exclusivos detalles sobre su vida profesional y privada. Sin embargo, el momento que llamó la atención fue cuando confesó que fue víctima de bullying en la escuela por culpa de Niurka y sus atrevidos desnudos.

De acuerdo a sus declaraciones, él estaba cursando la educación primaria cuando se publicó la revista Playboy con su madre en la portada, esto en 2014. No obstante, las atrevidas fotografías que protagonizó la vedette cubana desató una ola de burlas en su contra y de las cuales se defendió con “respuestas ridículas”.

“Cuando yo estaba en la escuela sale la revista Playboy de mi mamá, decían muchas cosas, hablaban de eso… Mis respuestas eran ridículas, porque me llegaban con ofensas y yo lo que les decía: ‘es que gracias a esto estoy comiendo’”, dijo Emilio Osorio.

De igual modo, el joven actor y cantante mencionó que fue víctima de burlas debido a que Niurka siempre ha sido de presumir el cuerpazo que posee. No obstante, él ha dejado en claro que no es una persona agresiva y que suele defenderse de una manera bastante respetuosa, esto a pesar de que los comentarios que recibe suelen ser muy ofensivos.

“Se sufre pero no me voy a poner al tiro”, añadió el hijo de Juan Osorio, quien asegura que el bullying que recibió en la escuela lo preparó para la ola de hate que hoy recibe en redes sociales y que también aprendió a no ofenderse con lo que hace su madre, pues es gracias a ello que ella puede comprarse lo que quiera.

Emilio Osorio no recuerda a Bobby Larios

Rumores aseguran que el joven es hijo de Bobby Larios y no de Juan Osorio.

Otro punto interesante de la entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante es que reveló algunos detalles de su convivencia con Bobby Larios, quien fuera pareja sentimental de Niurka y el tercero en discordia dentro del romance entre la vedette y Juan Osorio.

“Ahí te va, de Bobby no tengo muchos recuerdos, tengo más recuerdos de su hijo que compartíamos a veces habitación, pero pareja que yo recuerde que me cayó muy bien es Yanixan”, dijo Emilio Osorio para luego mencionar que él considera que influyó en que la relación entre ambos artistas llegará a su fin.

¿Cuántos años tiene Emilio Osorio?

Hoy en día, el joven busca conquistar el mundo de la música por su propia cuenta.

Emilio Osorio nació el 25 de noviembre de 2002, por lo que ahora tiene 19 años. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el joven debutó como actor en 2013 pero la fama a nivel nacional llegó cuando interpretó a Aristóteles en la telenovela ‘Mi marido tiene más familia’. Tras su paso por Televisa, él busca conquistar el mundo de la música.

