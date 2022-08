Emilio Osorio confiesa qué novio de Niurka fue su favorito

Emilio Osorio es un famoso cantante que se ha convertido en uno de los máximos representantes de hijos de famosos que ahora dominan las grandes producciones de series, telenovelas y películas.

Resulta que a su corta edad ya ha participado en grandes producciones como Mi Marido Tiene Más Familia, pero también en otras polémicas, como El Último Rey: El hijo del pueblo, que le han conseguido un gran número de detractores.

Entre otros detalles, el principal motivo por el que ha estado en el ojo del huracán, en la más reciente entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo para su programa, El Minuto Que Cambió Mi Destino, el actor Emilio Osorio se sinceró sobre otro tipo de temas.

Emilio Osorio se confiesa con Gustavo Adolfo Infante

Fue en ese programa que el actor habló de la ruptura amorosa entre Niurka Marcos y Bobby Larios, relación por la que terminó su familia ya que su padre, Juan Osorio, fue dejado por la vedette cubana al poco tiempo de haberse convertido en madre de él.

“Entonces, quizás, es lo que yo me imagino, cuando habían cosas que a mí no me gustaban, yo sí llegaba con mi mamá y le decía, ‘Oye, esto no me gusta, porque está pasando así, así y así’, entonces chance y en ese momento fue cuando mi mamá reaccionó. Si hubiera tenido más conciencia, te contaría más pero la neta no me acuerdo bien cuál fue el rollo”, expresó Emilio al presentador de Sale El Sol.

Las declaraciones del también cantante se han sumado a la conocida historia de amor entre los actores que tras grabar una telenovela para Televisa, anunciaron que eran pareja, aun cuando Niurka mantenía una relación sentimental con Juan Osorio.

Por este motivo, ahora se cree que Emilio Osorio tuvo que ver en la decisión final de la cubana en dejar al también bailarín.

¿Quién fue el novio de Niurka que mejor recuerda?

Niurka y Yanixzán

En la misma entrevista Gustavo Adolfo Infante también cuestionó quién de las parejas de Niurka, su madre, habría sido quien mejor recordaría hasta la fecha, por lo que el talentoso actor explicó:

“Pareja, pareja que yo recuerde y que me cayó muy bien, Yanixzán”.

Cabe destacar que el famoso Emilio Marcos se refería al atractivo cubano Yanixzán , quien se casó con Niurka Marcos y que duraron aproximadamente año y medio de relación sentimental.

