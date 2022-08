Emilio Osorio asegura que no tiene muchos recuerdos de Bobby Larios

Las declaraciones del hijo de Juan Osorio han causado gran controversia en las redes sociales.

Emilio Osorio habló sobre su vida profesional y privada en una reciente y exclusiva entrevista que le ofreció al periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el joven actor y cantante rompió el silencio sobre su relación con Bobby Larios, el ex novio de Niurka.

Al ser cuestionado sobre el romance que tuvo con su madre, el hijo menor de “La Mujer Escándalo” confesó que no tiene muchos recuerdos de él: “Ahí te va, de Bobby no tengo muchos recuerdos, tengo más recuerdos de su hijo que compartíamos a veces habitación, pero pareja que yo recuerde que me cayó muy bien es Yanixan”.

Mucho se ha dicho que Bobby Larios es el verdadero padre del hijo de la vedette cubana.

Recordemos que existe un rumor, el cual asegura que Bobby es el verdadero padre de Emilio y no Juan Osorio pero este siempre ha sido desmentido. No obstante, el joven siempre ha sido blanco de crueles burlas por el mismo motivo, aunque esto no es algo que le importe en lo absoluto ni le afecte.

¿Emilio Osorio influyó en el truene de Bobby Larios y Niurka?

Por otro lado, el único hijo de Juan Osorio mencionó que él fue un factor para que el romance entre Bobby y Niurka llegara a su fin, esto debido a que no tenía una buena relación con Santiago, el hijo de Larios.

“Yo recuerdo que me llevaba muy bien con él, pero la neta te soy sincero, yo siempre fui un morro bastante callado… Cuando habían cosas que a mi no me gustaban, yo sí llegaba con mi mamá y le decía, ‘oye, esto no me gusta porque está pasando así, así y así’, entonces chance y en ese momento fue cuando mi mamá reaccionó”, dijo Emilio Osorio.

Escucha sus declaraciones a partir del minuto 4:05.

¿Qué pasó con Bobby Larios y Niurka?

Su romance es considerado uno de los más polémicos del mundo de la farándula mexicana.

Niurka Marcos y Bobby Larios sostuvieron un polémico y mediático noviazgo en 2003, año en el que se estrenó la telenovela ‘Velo de Novia’ donde compartían créditos. No obstante, su relación fue asediada por la prensa debido a que surgió de una infidelidad por parte de ambos hacia Juan Osorio.

Fotografías: Redes Sociales