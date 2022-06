Emilio Osorio ¿En planes de irse a vivir con Karol Sevilla? Esto se sabe

Emilio Osorio es el famoso hijo de la actriz Niurka Marcos, de 19 años, quien destaca actualmente en la serie El último rey, donde encarna a “Alejandro Fernández” de joven, recientemente ha sorprendido al hablar de su relación y planes que tiene con su novia la bella Karol Sevilla.

Sobre su más reciente personaje el famoso Emilio ha comentado: “Con este personaje he descubierto muchas cosas de mí que no sabía, el amor a la música regional mexicana, un amor a mi raíz. Conocí el mundo del charro, de los caballos, y me he enamorado más de mi país”.

También abordó el tema relacionado a su relación con la talentosa cantante Karol Sevilla, de quien se ha visto muy enamorado y con mucha gracia ha descrito entre risas: “Superenamorado, el agua de calzón estaba muy fuerte”.

Emilio Osorio habla de su romance con Karol Sevilla

Por si fuera poco, el chico Emilio Osorio que está conquistando la televisión mexicana ha revelado también que es lo que más le gusta de su novia: Físicamente, sus ojos hablan por sí solos, tiene una mirada que me pierdo en ella, y pues toda es hermosa... me encanta completa”.

También destacó que dentro de su personalidad le gusta que es una chica generosa, noble, divertida a más no poder, que no solo es su novia, sino que es su mejor amiga.

¿Emilio Osorio y Karol Sevilla se irían a vivir juntos?

Emilio Osorio aun no piensa en el matrimonio

Sobre los planes de irse a vivir juntos el apuesto hijo de Niurka ha dicho que siente que están muy jóvenes para irse a vivir juntos pero también bromeó: “pero dadas las circunstancias del agua de calzón, si se da, yo feliz de la vida. Yo creo que todo lo que fluye, es lo que mejor funciona”.

“Hoy por hoy te puedo decir que ella es el amor de mi vida y, como te decía, dejamos que las cosas fluyan paso a paso y ya veremos cómo va todo”.

Sobre si le gustaría casarse y tener hijos el guapo Emilio Osorio ha ducho que por ahora quiere ser feliz, aunque no se cierra a la idea de más adelanta tener hijos, pero considera hacerlo en el momento correcto:

“No me niego a nada y haremos las cosas porque queremos, no porque nos obliguen a algo, así ha sido toda la vida”.

Cabe destacar que el talentoso Emilio Osorio ha aclarado que no piensa aun en el matrimonio, ya que ahora ambos se centran en disfrutar de los momentos juntos y si se llegara a dar ese suceso: “Te quiero ver vestida de novia, se va a ver hermosa, perfecta, y va a ser el anillo más bonito, todo lo mejor; pero ahorita estamos disfrutando este momento enormemente”.

