Emiliano Zurita dedica emotivo mensaje tras la muerte de Christian Bach

La muerte de la actriz argentina Christian Bach el pasado 26 de febrero dejó muy sorprendidos a diversos famosos, quienes tuvieron la oportunidad de trabajar junto a la fallecida artista.

Humberto Zurita a través de su cuenta personal de Instagram compartió diversas fotografías de Christian Bach y dedicó un mensaje recordando los momentos que pasó junto a su esposa. Aunque su hijo Emiliano Zurita decidió ausentando de las redes sociales y no había comentado nada al respecto sobre la pérdida de su mamá.

Emiliano Zurita decidió compartir un pensamiento dedicado a su fallecida mamá Christian Bach y lo hizo en su cuenta personal de Instagram.

"No hay nada mejor en este mundo que la mirada que me das. Parece imposible que tus ojos carguen con ellos tanto amor y tanta felicidad. Es casi absurdo que en ese breve momento pueda ver toda mi vida reflejada y lo único que me provoca es sonreír. Sonrío por qué no pasa desapercibida la alegría que me rodea. Creada por el simple hecho de saber que en ti, en esa mirada, puedo encontrar una madre, una amiga, una inspiración, y mucho más que lo que podría describir con las pocas palabras que conozco. Diría que en esos ojos, en esa sonrisa, siento la magia de una estrella fugaz pero te estaría mintiendo. Por qué lo que me das es mucho más que eso. Por qué ese instante para mi es infinito".