Emiliano Zurita confiesa la verdad sobre la relación de su padre con Kika Edgar.

Luego de algún tiempo de especulaciones sobre el tipo de relación que Humberto Zurita y Kika Edgar mantienen, el hijo menor del actor reveló cómo era el vínculo de la pareja en una entrevista para el programa “Sale el Sol”.

Tanto Edgar como el actor han compartido fotos juntos donde se les ve viajando o disfrutando de una comida, hecho por el que múltiples medios de comunicación empezaron a especular sobre la posibilidad de que existiera un romance entre ellos dos, por lo que, durante una entrevista, Emiliano Zurita fue cuestionado sobre el tipo de relación entre ambos.

“No, a Kika la queremos muchísimo y obviamente es una gran amiga de la familia, y yo muy feliz que mi papá esté trabajando en la ‘Reina del Sur’, que esté haciendo proyectos que a él le emocionan mucho, y más que nada, como a todos nosotros, me gusta que la pueda pasar con grandes amigos como yo, y él y mi hermano lo pasamos y creo que es algo muy especial en nuestras carreras que podamos compartir un trabajo con colegas así”, dijo Emiliano.

¿Humberto Zurita desea tener una relación?

A pesar de la negativa, Emiliano Zurita afirmó que sí su padre desea tener una pareja, él no se opondría a que pudiera rehacer su vida luego de la muerte de su madre, Christian Bach; además de ello, dijo que no era asunto suyo, ya que su único interés es que su padre sea feliz y viva su vida.

“Eso en sí no es mi asunto, eso es muy de él, yo por mi que viva su vida, que sea feliz como todos, y eso es algo, una pregunta más para él que para mí”.

Emiliano Zurita recordará a su madre en Día de Muertos

Para finalizar, el hijo menor de Humberto Zurita declaró que este Día de Muertos iba a conmemorar a su madre, Christian, ya que este tipo de creencias le fueron inculcadas desde que era infante.

“Creo que es algo para mi extremadamente bello de nuestra cultura mexicanas. El Día de Muertos es algo que desde chiquito he festejado con mi familia y lo he apreciado mucho y pues no ha cambiado, creo que todos tenemos a alguien que podemos recordar y podemos celebrar más que nada”, sentenció Emiliano Zurita.

