¿Emilia Clarke ya reemplazó a Amber Heard en Aquaman 2? así luciría caracterizada

Amber Heard continúa enfrentando un proceso legal en contra de su ex esposo, Johnny Depp, lo que ha deteriorado bastante su imágen como actriz ante la opinión pública, es por ello que se dice que ya fue reemplazada en Aquaman 2, por la actriz Emilia Clarke.

De acuerdo con Keith Flamer, articulista en Forbes, Amber ya no figura entre el cast de los actores de Aquaman and the Lost Kingdom: la nueva película de DC Comics. Así mismo revela que Heard ya ha sido reemplazada por la superestrella de Games of Thrones, quien dará vida al personaje de Mera en la nueva entrega.

Al respecto ya se ha filtrado una imágen de cómo se vería Emilia caracterizada de Mera, pues en una fotografía editada la podemos observar con el cabello rojo, ojos verdes y con un tridente en la mano, por lo que no cabe duda que es la actriz perfecta para este personaje y sin duda su participación será bien recibida por el público.

Amber Heard sería reemplazada por Emilia Clarke u otra actriz

Así luciría Emilia como Mera en el DCEU

Cabe indicar que hasta el momento Warner Bros. no ha emitido comentarios al respecto, sin embargo independientemente de que Amber haya sido o no reemplazada aún por Emilia, es de bastante probable que sea eliminada o suplantada por otra actriz, pues recordemos que alrededor de 4 millones de fanáticos han firmado una iniciativa que busca que la actriz sea eliminada de la película, o de lo contrario se planea un boicot.

La nueva película de Aquaman ha sufrido retrasos, su estreno estaba programado para estrenarse a finales del 2022, pero ahora verá la luz hasta primavera de 2023, aunque no se ha revelado si estos atrasos se deben al caso de Amber.

¿Quién será la nueva Mera en Aquaman 2?

Emilia reemplazaría a Heard en la nueva película

