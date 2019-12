Emilia Clarke ya NO se tomará selfies con sus fans, ¡Escándalo!

Sí eras de los que estaba esperando en algún momento llegar a encontrarte con Emilia Clarke en el aeropuerto o en alguna premiere para poder fotografiarte con la actriz, entonces tus esperanzas se van a terminar ahora, ya que la estrella de la serie de Game of Thrones ha declarado que ya no se tomará selfies con sus fanáticos.

¿Qué motivó a la actriz a tomar esta decisión? A pesar de que es un tema difícil para Emilia Clarke, tomó la firme decisión por su bienestar personal, ya que en más de una ocasión las personas que se acercaban a tomarse fotos con ella no respetaban su espacio personal y se sentía incómoda por no poder decir que no.

"Recuerdo que una vez estaba en un aeropuerto y empecé a sufrir un ataque de pánico por puro cansancio. Estaba llorando a lágrima viva y de repente se me acercó un tipo", relató la actriz de “Yo Antes de Ti” en una entrevista para Table Manners.

"Fueron momentos como ese, en los que no sabía qué hacer", aseveró Emilia Clarke de 33 años de edad.

Es así como la actriz ha hecho pública su decisión de no tomarse más selfies con los fans o el público en general, para mantener su estabilidad mental y emocional. A pesar de que sabe que es un tema difícil de entender para algunos, espera que sus seguidores respeten su decisión.

EMILIA CLARKE NO ES LA ÚNICA QUE LE DICE “NO” A LAS SELFIES

La coprotagonista de la saga de Harry Potter, Emma Watson fue una de las primeras estrellas del cine que tomó la decisión de no tomarse más fotos con los fans. Pero el motivo de Watson fue más por seguridad, ya que no le agradaba que las personas compartieran su ubicación exacta, puesto que considera es algo que la podría poner en una situación de riesgo.

Sin embargo, Emilia Clarke a expresado también que ella está dispuesta a seguir otorgando autógrafos a quienes se lo pidan, ya que esta acción es más “humana” y no le causa tanto conflicto como el que se quieran tomar fotos con ella.

