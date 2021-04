Emilia Clarke estará en el elenco de Marvel’s Secret Invasion

En dos días, Marvel Cinematic Universe ha agregado a dos reinas como la Reina de Inglaterra y la Reina de los Dragones, tras la adquisición de Emilia Clarke y Olvia Colman.

El lunes se informó que Olivia Colman, actriz ganadora del Oscar y protagonista de The Crown, se había unido al elenco de Secret Invasion , la nueva serie que llega a Disney +.

Ahora, solo un día después, se ha dado a conocer la noticia de que Emilia Clarke, estrella de Game of Thrones, también está haciendo su incursión en el MCU con la próxima serie.

El martes por la tarde, Variety reveló que Clarke se había unido al elenco de Secret Invasion en un papel no revelado. Realmente no se sabe a quién podría estar interpretando, ya que Secret Invasion fue un evento extenso en los cómics y podría incluir cualquier número de personajes diferentes.

Esta es la segunda gran franquicia de Disney para Clarke, después de haber protagonizado la película de precuela de Star Wars Solo: A Star Wars Story.

Emilia Clarke fue confirmada por Marvel

Emilia Clarke y el elenco de Secret Invasion

Clarke es la última en unirse a una lista que se está volviendo absolutamente llena de talentos de primer nivel. Samuel L. Jackson lidera la serie como Nick Fury, un papel que ha tenido desde que apareció por primera vez en la escena post-créditos de Iron Man en 2008.

Ben Mendelsohn volverá a interpretar su papel de Skrull Talos para la serie. La actriz de The Crown y la ruptura de One Night in Miami Kingsley Ben-Adir representan a los otros recién llegados al MCU en el programa.

Si bien estos recién llegados podrían asumir cualquier número de roles, la cantidad de personajes realmente involucrados en la serie no será tan grande como los cómics.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, explicó que la atención se centrará en la historia en sí, no en la mayor cantidad posible de cameos.

"Bueno, había más personajes en la serie de comics Secret Invasion que en Endgame , así que no", dijo Feige.

¿Qué opinas del elenco de Secret Invasion hasta ahora? ¿Estás emocionado de que Emilia Clarke se una al MCU?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todos en el mundo del espectáculo.

