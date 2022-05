Emilia Clarke de Game of Thrones ¿Cuáles son sus talentos ocultos? Foto: admagazine.com

Emilia Clarke de Game of Throne no solo sabe actuar, también tiene otros talentos que ha sabido explotar y que seguro no imaginas que posee, ¡aquí te decimos cuáles son!

En La Verdad Noticias te revelamos que la famosa es una querida amiga de Jason Momoa, incluso se dio a conocer que la quería como su compañera en Aquaman 2, donde pensaba que podría hacer a la perfección el papel de Mera.

Anteriormente te contamos cuando filtraron la primera foto de Emilia; sin embargo, ahora te diremos los otros dones artísticos con los que nació esta famosa.

Emilia Clarke de Game of Thrones ¿Qué más hace además de actuar?

La amiga de Jason Momoa se enamoró de la actuación a los 3 años de edad gracias al teatro, de ahí que sus primeras audiciones comenzaron a los 10 años y se convirtió más tarde en actriz luego de estudiar en Drama Centre London, teniendo en el 2009 su gran debut en la One Doctors, una telenovela médica donde tuvo una aparición especial.

Aunque, no solo sabe actuar, ya que, en el 2021 publicó su primer libro titulado M.O.M.: Mother of Madness, el cual cuenta la historia de una mamá soltera llamada Maya que se da cuenta que tiene poderes sobrenaturales, mismo que usará para terminar con una red de trata de personas.

Además, Emilia también sabe cantar, de hecho, se animó a cantar Last Christmas, en la película que lleva el mismo nombre y recibió muy buena aceptación, aunque ya había cantado antes y lo hizo para The Only One de Dolce & Gabbana, una campaña internacional para dicha fragancia.

¿Cuál es la estatura de Emilia?

Emilia. Foto: flop.today

Mide 1.57 metros de altura y actualmente tiene 35 años de edad, pues nació el 23 de octubre de 1986 en Londres, Reino Unido.

Conoce más de esta famosa leyendo Una icónica escena de Emilia Clarke en Game of Thrones.

Con información de flop.today