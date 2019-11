Emilia Clarke: OBLIGADA a hacer desnudos en Game Of Thrones

El pasado 19 de mayo se transmitió el emblemático episodio final de Game of Thrones, y a seis meses de eso, una de las protagonistas denuncia que fue obligada a hacer escenas de desnudos; se trata de Emilia Clarke.

Emilia Clarke, que conquistó al mundo con su personaje de Daenerys Targaryen, confesó que los jefes de producción la presionaban e incluso la chantajeraron para que hiciera escenas de desnudos e intimidad que su personaje tuvo con Jason Momoa, quien personificó a Khal Drogo y Kit Harington, quien dió vida a Jon Snow.

“Tuve varias discusiones, les decía que la sábana no me cubría todo el cuerpo y ellos solo contestaban ‘No querrás decepcionar a tus seguidores de Game of Thrones’ para defenderse”

Fue engañada por la producción

La actriz aceptó las presiones, pues asegura que era joven, novata e inexperta, pero ahora es más sabia y sabe con qué cosas se siente cómoda y con que no, a pesar de que en la primera temporada tuvo más escenas de este tipo, a pesar de que el contrato que ella firmó no dijera nada al respecto.

“Acepté el trabajo y después ellos me mandaron los guiones. Al leerlos fue como ‘Oh, aquí está la trampa’ acababa de salir de la escuela de teatro, por lo que lo asumí como trabajo, si estaba en el guión, claramente era necesario.”

“Esto es lo que hay, y voy a hacer que tenga sentido. Todo va a salir genial”

Quizá te pueda interesar: HBO Cancela y ANUNCIA precuela de Game of Thrones en un mismo día ¡Siempre sí!

Cabe mencionar que esta serie de ocho temporadas, está basada en los libros de George R.R. Martin, y muestra la competencia entre familias nobles de siete reinos, cuya finalidad es ganar el control sobre el famoso Trono de Hierro.

Únete a nosotros en Instagram.