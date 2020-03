Emilia Clarke: Después de Game of Throne quiere algo “estúpido” como Avengers

Emilia Clarke dio un pequeño adelanto de sus planes después de Game of Thrones y Daenerys Targaryen, los cuales incluyen hacer algo "absolutamente estúpido" cómo unirse al elenco del Universo Cinematográfico de Marvel.

Los planes de Emilia Clarke después de Game of Thrones

En entrevista con The Times, Emilia Clarke dijo que desea unirse a producciones más relajadas que puedan divertir al público pero más importante, que le permitan a ella trabajar en un ambiente más divertido.

“Quiero hacer algo absolutamente estúpido y tonto, como, ya sabes, The Avengers o lo que sea. Algo en lo que pueda reírme con mis compañeros”, afirmó la ex- estrella de Game of Thrones.

Por el momento, Emilia Clarke dio detalles sobre sus planes con Marvel Studios, o si se ha reunido con los ejecutivos del estudio para discutir su participación en la siguiente fase del Universo Cinematográfico de Marvel, pero no descarta la posibilidad de incorporarse a este.

¿Emilia podría ser una superheroína?

El mundo de los cómics de Marvel tiene varias opciones de personajes femeninos que Emilia Clarke podría dar vida en el Universo Cinematográfico de Marvel, al cual se ha unido su compañero de Game of Thrones, Kit Harington en The Eternals.

Mientras analiza la posibilidad de unirse al Universo Marvel - o incluso a DC como Jason Momoa quien ahora da vida a Aquaman -, Emilia Clarke aseguró que disfruta de un merecido descanso después de 8 temporadas de Game of Thrones.

“Creo que mi cerebro y mi alma probablemente necesitaban un descanso [...] Es como si todos hubiéramos entrado en este búnker durante 10 años, y luego salí y fue como, ¿dónde estamos?”.

