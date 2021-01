¡Emergencia! Sofía Aragón fue HOSPITALIZADA de urgencia ¿Está grave?

Sofía Montserrat Aragón Torres es una modelo, escritora, conductora y reina de belleza mexicana, ganadora del concurso Mexicana Universal 2019, que ha causado mucha preocupación entre sus fans ya que fue a parar al hospital de emergencia.

Resulta que los fans de Sofía Aragón se han alarmado, ya que dio a conocer padece por medio de sus historias en Instagram que se encuentra hospitalizada debido a complicaciones por la endometriosis que padece desde hace algún tiempo.

¿Qué le ha pasado a Sofía Aragón?

En esta ocasión, la modelo y conductora mostró una serie de fotografías en la que se le puede observar en una cama de hospital, mientras destaca un texto en el que detalla su padecer:

Sofía Aragón en el hospital

"La endometriosis otra vez haciendo de las suyas”.

Por si fuera poco la ex representante de México en el certamen de Miss Universo expresó lo siguiente: Me han preguntado mucho sobre esta enfermedad…Pronto haré un video para platicarles mi experiencia y qué tratamientos he seguido.

Hay que destacar que Sofía Aragón ha recibido el apoyo de su prometido, Francisco Bernot quien ha estado al pendiente de la salud de la modelo, pues le escribió un vaso de café:

"Que te mejores amor de mi vida".

Si recordamos, con anterioridad esta belleza mexicana ya había hablado sobre la endometriosis que padece durante el video en el que denunció los abusos y malos tratos de Lupita Jones, en donde explicó lo siguiente: Yo tengo un problema ginecológico, ya sé que es algo muy personal, muy privado, se llama endometriosis. Para las mujeres que lo tiene y están aquí, les mando un beso porque de verdad es horrible.

Sofía Aragón recibe el apoyo de su novio

TE PUEDE INTERESAR: La Voz México: Sofía Aragón es CONFIRMADA como conductora del concurso de Tv Azteca

Cabe destacar que a finales de diciembre de 2020, Sofía Aragón y su novio Francisco Bernot se comprometieron en matrimonio durante un viaje que hicieron a Nueva York . La modelo y conductora compartió el momento especial que vivió con su ahora prometido por medio de su cuenta Instagram, donde presumió su anillo de compromiso.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.