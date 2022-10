Embarazo de Cynthia Klitbo trae en shock a internautas

Cynthia Klitbo es una talentosa actriz de telenovelas que recienteente presumió la divertida noche que pasó en los premios Billboard de la Música Latina el pasado 29 de septiembre, donde convivió con estrellas como Christina Aguilera, Jaime Camil y Maluma.

En su cuenta de Instagram, la actriz ha estado publicando videos de la premiación y algunos por detalles extraños han desatado rumores sobre un supuesto embarazo

Es por eso que ahora los conductores del programa Chisme no like compartieron un clip en el que aparece la actriz felicitando a los integrantes de Grupo Firme, de quienes se ha declarado fan, y pidiéndole a Eduin Caz que le mande saludos a su mamá.

Según señalaron en el medio de espectáculos, el vientre de la actriz en la imagenes luce “sospechoso” e insinuaron que podría tratarse de un embarazo.

Tala parece que aunque varios internautas estuvieron de acuerdo en que Klitbo podría estar a por convertirse en madre una vez más, muchos calificaron de exageradas estas suposiciones alegando que los cambios en el cuerpo de la actriz no tienen por qué implicar un embarazo.

“Qué exagerados, es una mujer normal con un cuerpo normal”, “Solo son kilitos que vienen y van”, “Así se pone uno con los años”, “Yo tengo una pancita igual y no estoy embarazada” y “Ya no se puede subir de peso a gusto” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Klitbo y su petición a la Virgen

La actriz con el vientre abultado

No hace mucho la villana de telenovelas contó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda algunos detalles de su vida como madre y reveló que por casi una década pensó que era estéril, pues no conseguí quedar embarazada, como era su deseo. Comentó que acudió a sobadores, tratamientos de fertilidad y hasta cirugías sin obtener resultados.

Resulta que la actriz acudió desesperada a la Catedral de Coyoacán a pedirle a la Virgen de Guadalupe que le concediera su deseo de ser madre. “Ya recorrí el planeta, viví cinco vidas en una, he tenido a los novios más guapos, he sido famosa y todo, lo único que quiero es un hijo y si no me lo puedes dar, llévame”, dijo la actriz en su oración.

Cabe destacarv que dos semanas después de haber acudido a la Catedral, se enteró de que estaba embarazada de su hija Elisa, a quien tuvo de su relación amorosa con el coordinador artístico Rubén Lira.

