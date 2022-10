Elvis Crespo lanza cover de Bad Bunny tras homenaje en 'Neverita'

La nueva versión ha causado furor entre los cibernautas.

Elvis Crespo dejó a todo mundo con la boca abierta al estrenar en plataformas digitales la versión en merengue de 'Neverita', exitoso tema de Bad Bunny que forma parte de su último disco titulado 'Un Verano Sin Ti' y cuyo video musical está inspirado en su hit ‘Suavemente’.

Luego de incluir dicho tema en su presentación durante la 29 entrega de los Billboard Latin Music Awards, el cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña compartió la versión de estudió del cover, el cual destaca por tener el estilo caribeño que lo ha caracterizado a lo largo de su extensa trayectoria musical.

“Ojalá la gente haga popular esta versión, ¡me encanta!”, “¡Definitivamente al interpretar su canción a tu versión si se disfruta!” y “Temazo de Bad con un toque fresco de Elvis, no me imaginó el hit que sería una colaboración entre los dos” son algunos comentarios que se leen sobre el cover de ‘Neverita’, mismo que ya figura en las noticias de la farándula.

Bad Bunny rinde homenaje a Elvis Crespo en 'Neverita'

El puertorriqueño se inspiró en el video de 'Suavemente' para su nuevo sencillo musical.

Hace unos meses te dimos a conocer que Bad Bunny estrenó el video musical de ‘Neverita’, el cual llamó la atención debido a que era idéntico al video musical de ‘Suavemente’, lo que en un principio fue considerado como un plagio al proyecto audiovisual que Elvis Crespo estrenó en 1998.

No obstante, se dio a conocer que se trataba de un homenaje al cantante de merengue y él estaba muy agradecido con ello: “Jamás y nunca yo pensé cuando yo filmé el video que un artista como Bad Bunny iba a ser influenciado… Me siento agradecido con Dios por eso porque me permitió vivir eso y también agradecido con Benito y su equipo de trabajo”.

¿Qué ha sido de Elvis Crespo?

Los años pasan y el cantante sigue vigente dentro del gusto del público.

Elvis Crespo promociona una gira de conciertos para celebrar el 25 aniversario del lanzamiento de 'Suavemente'. De acuerdo a información que circula en Internet, el cantante debutó en la música en 1987 y hoy en día cuenta con una exitosa trayectoria artística, misma que lo ha posicionado como uno de los más grandes exponentes del merengue que todo mundo escucha.

