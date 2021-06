Elvira Monsell denuncia que no la contratan por no tener seguidores en Instagram

La experimentada actriz Elvira Monsell lamentó que no tener suficientes seguidores en Instagram está quitándole opciones laborales, pues la industria se fija más en este número que en las cualidades de los y las artistas.

A pesar de la gran experiencia que tiene en melodramas televisivos (telenovelas), la actriz de 64 años está prácticamente desaparecida de la pantalla chica, un hecho que causó inquietud entre sus seguidores en la famosa red social de Facebook.

Irónicamente, fue justo a través de su plataforma en Instagram en la que Monsell compartió su respuesta a todos los fans que están esperando su regreso a la televisión.

“Pasa una cosa bien triste en mi medio y es que te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas; no importa si eres actor o no, no importa si tienes estudios o no, no importa si hay una trayectoria o no. Lo importante es cuántos seguidores tengas”, manifestó la actriz de ‘La indomable’.

Monsell detalló en su video en Instagram que, debido a que no tiene una buena relación con los medios digitales, pues no tiene tantos seguidores como los productores quieren, espera que haya alguno que se fije en su trayectoria y no en sus números.

“Espero que un día haya un productor que le interese que yo trabaje porque tengo 46 años de carrera y no porque tengo 4 mil y pico de seguidores, y no los 100 mil o los 2 millones que ellos piden… en fin… Es triste, pero así es. Les mando un beso y muchas gracias”.

Algunas personalidades de la televisión mexicana, como la también actriz Mayra Rojas, el actor Fernando Ciangherotti y el conductor Alex Kaffie manifestaron su apoyo a Monsell y le desearon un pronto regreso a la actuación.

“Lamentable que una actriz de su calibre esté desempleada ¡y en cambio una sin talento como Bárbara de Regil hasta se da el lujo de desdeñar trabajos”, escribió Kaffie en su columna ‘Sin lisonja’.

Elvira Monsell ha participado en producciones de Tv Azteca, Televisa y Telemundo como ‘Lo que callamos las mujeres’, ‘Amor en silencio’, ‘Daniela’, entre otras. También ha participado en La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

