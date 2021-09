Elton John y Charlie Puth emocionan con la nueva colaboración de 'After All'

El miércoles Elton John y Charlie Puth dieron a conocer su nuevo dueto "Después de todo, "una balada suave y entusiasta sobre el amor verdadero.

El sencillo se adelanta al próximo nuevo proyecto de John, La sesión de bloqueos, donde la leyenda del pop ofrecerá una serie de dúos y colaboraciones que grabó mientras estaba en cuarentena durante el último año y medio.

La nueva balada ve a Puth tomando las riendas de la producción, con una línea de piano eléctrico estridente y cuerdas que dan vida emocional a la tierna balada. Por cierto, recientemente John dijo que cancelaría su gira debido a temas médicos.

En cuanto a la composición de canciones, la pareja comparte crédito junto con Jacob Kasher Hindlin, mientras cantan sobre una dulce historia de amor que devuelve la esperanza a sus vidas.

"Oh, oh, nada se compara contigo, oh no, cariño", canta el dúo en su nueva canción. "Simplemente lo estaban haciendo mal / Renuncié al amor hasta que, después de todo, me hiciste creer en él".